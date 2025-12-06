Артюхин считает, что Ларионова можно похвалить за успехи СКА: «Это же его работа. Иностранцы заиграли, дают результат, вратарь Иванов неплохо вкатился»

Евгений Артюхин высказался о вкладе Игоря Ларионова в успехи СКА.

Бывший форвард сборной России Евгений Артюхин высказался об успехах СКА под руководством Игоря Ларионова в последних матчах FONBET КХЛ. Петербургский клуб одержал 9 побед в 11 последних встречах.

– Там много разных факторов. В том числе уже и чуть игра наладилась. Играли иностранцы. Плюс хорошее было подписание Лайпсика . За счет этого другие ребята-иностранцы заиграли и дают результат. Плюс вратарь Иванов неплохо вкатился как раз. В этой серии поучаствовал, дал уверенность команде.

– Получается, что Ларионова можно похвалить? Его работа дает плоды.

– Конечно, это же его работа абсолютно.

– СКА занимает 7-е место на Западе. Реально ли армейцам побороться за место в топ-3 на Западе?

– Пока я бы не говорил – рано об этом. Надо серьезную игру наладить, чтобы она была стабильна. А не то что всплеск такой был в моменте. Должна быть стабильность. Сейчас будет перерыв – поработать. И тогда будет видно, – сказал Артюхин.