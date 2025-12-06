Лямкин, Фисенко и Пустозеров вручили Хабибу свитер «Ак Барса» с автографами команды. Экс-чемпион UFC и хоккеисты посетили бойцовский турнир, организованный «Татнефтью»
Хоккеисты «Ак Барса» вручили Хабибу Нурмагомедову джерси с автографами.
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил бойцовский турнир в Альметьевске, организованный компанией «Татнефть», которая является спонсором «Ак Барса».
Хоккеисты казанского клуба Михаил Фисенко, Никита Лямкин и Алексей Пустозеров сфотографировались с Нурмагомедовым и вручили ему джерси «Ак Барса» с автографами команды.
