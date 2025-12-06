  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов – в списке кандидатов на пост тренера «Адмирала». «Динамо» ранее обменяло его сына в дальневосточный клуб (Артур Хайруллин)
30

Кудашов – в списке кандидатов на пост тренера «Адмирала». «Динамо» ранее обменяло его сына в дальневосточный клуб (Артур Хайруллин)

Алексей Кудашов в списке претендентов на пост главного тренера «Адмирала».

Алексей Кудашов находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Адмирала», сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. В субботу Леонид Тамбиев был отстранен с поста главного тренера дальневосточного клуба. Исполняющим обязанности был назначен Ильнур Гизатуллин. 

«Алексей Кудашов действительно есть в списке кандидатов на пост главного тренера Адмирала. Не зря же выменивали Артема Кудашова из «Динамо», – написал Хайруллин. 

Напомним, 17 ноября московское «Динамо» уволило Алексея Кудашова с поста тренера. 1 декабря руководством бело-голубых отозвало Артема Кудашова из «Нефтехимика», где он играл на правах аренды, и обменяло его в «Адмирал» на денежную компенсацию. 20-летний хоккеист является сыном Алексея Кудашова. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoДинамо Москва
logoАлексей Кудашов
logoАртем Кудашов
logoАдмирал
logoКХЛ
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вячеслав Козлов о том, почему обменяли Артема Кудашова: «По просьбе Алексея Николаевича. Он лично участвовал в процессе и договаривался с руководством»
1 декабря, 20:11
Гендиректор «Динамо» Сушко стал одним из главных инициаторов обмена сына Кудашова в «Адмирал» (Legalbet)
1 декабря, 18:39
«Динамо» получит 1000 рублей от «Адмирала» в качестве компенсации при обмене Артема Кудашова (Артур Хайруллин)
1 декабря, 10:59
Главные новости
НХЛ. «Тампа» разгромила «Монреаль», «Айлендерс» одолели «Вегас», «Питтсбург» уступил «Анахайму», «Нэшвилл» обыграл «Колорадо»
23 минуты назад
Эрик Карлссон забил рукой в свои ворота за 0,1 секунды до конца 3-го периода матча против «Анахайма». Счет стал 3:3, в итоге «Питтсбург» проиграл по буллитам
сегодня, 04:58Видео
Барбашев забил 11-й гол в сезоне – в ворота «Айлендерс» одной рукой в падении. У него 24 очка в 29 играх
сегодня, 04:22Видео
Дорофеев прервал серию из 10 игр без голов – перевел матч против «Айлендерс» в овертайм на 59:46. У него 12+7 в 29 играх в сезоне
сегодня, 03:58Видео
Демидов против «Тампы»: 4-й подряд матч с 0+1, 1 бросок и «минус 3» за 15:48. У форварда 23 очка в 29 играх в сезоне, сегодня ему исполняется 20 лет
сегодня, 03:45
Кучеров вышел на 5-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1030), опередив Ковалева. До идущего 4-м Могильного – 2 балла
сегодня, 03:35
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Монреалем» при полезности «+3». У него 36 очков в 27 играх в сезоне
сегодня, 03:25Видео
Грицюк впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 с «Оттавой». Он стал 1-й звездой, «Нью-Джерси» прервал серию из 5 поражений
сегодня, 03:15Видео
Форварда «Торпедо» из Усть-Каменогорска Лагунова приговорили к 3 годам тюрьмы по делу о гибели Пыленка. Вратарь молодежной команды умер, ударившись головой во время потасовки
вчера, 21:30
Капитан «Питтсбурга» Кросби о травме Малкина: «Заменить Джино почти невозможно. Нам всем придется прибавлять»
вчера, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Задоров против «Сент-Луиса»: 10-е очко в сезоне, 4 блока, 3 хита, 3 перехвата и «+3» за 24:08. Он делит лидерство по полезности в «Бостоне» с «+8»
13 минут назад
Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной». У него 21 очко в 30 играх
28 минут назадВидео
Свечников набрал 0+2 с «Коламбусом», продлив безголевую серию до 8 матчей. У него 17 очков в 29 играх в сезоне
43 минуты назадВидео
«Питтсбург» проиграл 5 из 5 серий буллитов в этом сезоне. В них реализовано 3 из 14 попыток (21,4%)
58 минут назад
Шабанов против «Вегаса»: 10-й подряд матч без голов, 10-е очко в сезоне, 1 бросок и «минус 1» за 20:00. У него 3+7 в 19 играх
сегодня, 04:46
Сорокин отразил 28 из 32 бросков «Вегаса», не пропустил в серии буллитов и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд
сегодня, 04:34
Форвард «Юты» Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела
вчера, 22:50
Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе «Металлург» его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф – логика в этом есть»
вчера, 22:27
Тексье о Демидове: «Иван наверняка станет суперзвездой НХЛ. Он питается хоккеем, говорит о хоккее, его игра в 19 лет впечатляет»
вчера, 22:02
Ю Сато перешел в «Буран». Первый японец в КХЛ играет в России с 2022 года
вчера, 21:44