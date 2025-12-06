Кудашов – в списке кандидатов на пост тренера «Адмирала». «Динамо» ранее обменяло его сына в дальневосточный клуб (Артур Хайруллин)

Алексей Кудашов в списке претендентов на пост главного тренера «Адмирала».

Алексей Кудашов находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Адмирала », сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. В субботу Леонид Тамбиев был отстранен с поста главного тренера дальневосточного клуба. Исполняющим обязанности был назначен Ильнур Гизатуллин.

«Алексей Кудашов действительно есть в списке кандидатов на пост главного тренера Адмирала. Не зря же выменивали Артема Кудашова из «Динамо », – написал Хайруллин.

Напомним, 17 ноября московское «Динамо» уволило Алексея Кудашова с поста тренера. 1 декабря руководством бело-голубых отозвало Артема Кудашова из «Нефтехимика», где он играл на правах аренды, и обменяло его в «Адмирал» на денежную компенсацию. 20-летний хоккеист является сыном Алексея Кудашова.