Кудашов – в списке кандидатов на пост тренера «Адмирала». «Динамо» ранее обменяло его сына в дальневосточный клуб (Артур Хайруллин)
Алексей Кудашов в списке претендентов на пост главного тренера «Адмирала».
Алексей Кудашов находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Адмирала», сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. В субботу Леонид Тамбиев был отстранен с поста главного тренера дальневосточного клуба. Исполняющим обязанности был назначен Ильнур Гизатуллин.
«Алексей Кудашов действительно есть в списке кандидатов на пост главного тренера Адмирала. Не зря же выменивали Артема Кудашова из «Динамо», – написал Хайруллин.
Напомним, 17 ноября московское «Динамо» уволило Алексея Кудашова с поста тренера. 1 декабря руководством бело-голубых отозвало Артема Кудашова из «Нефтехимика», где он играл на правах аренды, и обменяло его в «Адмирал» на денежную компенсацию. 20-летний хоккеист является сыном Алексея Кудашова.
