Кучеров и Василевский пропустят матч с «Айлендерс» из-за травм. Хедман сыграет впервые с 9 ноября

Никита Кучеров и Андрей Василевский пропустят матч с «Айлендерс».

Нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский не сыграют в матче «Тампы » против «Айлендерс», который состоится 7 декабря, начало – в 3:00 по московскому времени.

Оба российских хоккеиста восстанавливаются от травм, их статус оценивается как «со дня на день».

Виктор Хедман , вероятно, вернется в состав «Тампы». Защитник пропустил 12 игр из-за травмы и заявил после утренней раскатки, что «движется в правильном направлении». Нападающий Брэйден Пойнт , пропустивший 6 матчей, также может сыграть против «Айлендерс ».