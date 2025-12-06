Кучеров и Василевский пропустят матч с «Айлендерс» из-за травм. Хедман сыграет впервые с 9 ноября
Никита Кучеров и Андрей Василевский пропустят матч с «Айлендерс».
Нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский не сыграют в матче «Тампы» против «Айлендерс», который состоится 7 декабря, начало – в 3:00 по московскому времени.
Оба российских хоккеиста восстанавливаются от травм, их статус оценивается как «со дня на день».
Виктор Хедман, вероятно, вернется в состав «Тампы». Защитник пропустил 12 игр из-за травмы и заявил после утренней раскатки, что «движется в правильном направлении». Нападающий Брэйден Пойнт, пропустивший 6 матчей, также может сыграть против «Айлендерс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости