Висблатт выбыл на 8-10 недель из-за травмы. У форварда «Нэшвилла» 1+4 в 24 матчах
Оззи Висблатт пропустит от 8 до 10 недель из-за травмы.
Форвард «Нэшвилла» Оззи Висблатт выбыл на срок от 8 до 10 недель из-за травмы верхней части тела.
Нападающий получил повреждение в матче против «Флориды» (2:1 ОТ). Висблатт покинул лед уже в свою первую смену после столкновения сначала с Картером Верхэге, а затем с одноклубником Майклом МакКэрроном.
В текущем сезоне на счету 21-летнего форварда четыре (1+3) очка в 24 матчах. Свой первый гол в НХЛ он забил 3 декабря в победном матче против «Калгари» (5:1).
Также «Предаторс» потеряли защитника Джастина Баррона, который был помещен в список травмированных из-за повреждения верхней части тела.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости