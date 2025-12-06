Висблатт выбыл на 8-10 недель из-за травмы. У форварда «Нэшвилла» 1+4 в 24 матчах

Оззи Висблатт пропустит от 8 до 10 недель из-за травмы.

Форвард «Нэшвилла » Оззи Висблатт выбыл на срок от 8 до 10 недель из-за травмы верхней части тела.

Нападающий получил повреждение в матче против «Флориды» (2:1 ОТ). Висблатт покинул лед уже в свою первую смену после столкновения сначала с Картером Верхэге , а затем с одноклубником Майклом МакКэрроном .

В текущем сезоне на счету 21-летнего форварда четыре (1+3) очка в 24 матчах. Свой первый гол в НХЛ он забил 3 декабря в победном матче против «Калгари» (5:1).

Также «Предаторс» потеряли защитника Джастина Баррона, который был помещен в список травмированных из-за повреждения верхней части тела.