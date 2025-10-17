Агент Спронга об отстранении игрока от тренировок в ЦСКА: «Все нормально, это внутренние дела команды. Мы остаемся в клубе»

Агент Дэниэла Спронга заявил, что игрок не планирует покидать ЦСКА.

Ранее стало известно , что форвард отстранен от тренировок ЦСКА. Игорь Никитин заявил , что он пропустил матч с «Локомотивом» из‑за того, что готовится в Москве.

– Может ли Спронг быть обменян из ЦСКА, после того, как его вывели из состава команды и отстранили от тренировок?

– Все нормально, это внутренние дела команды, мы остаемся в ЦСКА , – сказал агент игрока Алеша Пилко .

В текущем сезоне FONBET КХЛ Спронг провел 14 матчей и набрал 14 (5+9) очков при полезности «минус 2».

Сушинский об отстранении Спронга: «Может, из-за него ЦСКА забили больше, чем он в ворота соперников. Никитин – опытный тренер, он делает все правильно»