Агент Спронга об отстранении игрока от тренировок в ЦСКА: «Все нормально, это внутренние дела команды. Мы остаемся в клубе»
Агент Дэниэла Спронга заявил, что игрок не планирует покидать ЦСКА.
Ранее стало известно, что форвард отстранен от тренировок ЦСКА. Игорь Никитин заявил, что он пропустил матч с «Локомотивом» из‑за того, что готовится в Москве.
– Может ли Спронг быть обменян из ЦСКА, после того, как его вывели из состава команды и отстранили от тренировок?
– Все нормально, это внутренние дела команды, мы остаемся в ЦСКА, – сказал агент игрока Алеша Пилко.
В текущем сезоне FONBET КХЛ Спронг провел 14 матчей и набрал 14 (5+9) очков при полезности «минус 2».
Сушинский об отстранении Спронга: «Может, из-за него ЦСКА забили больше, чем он в ворота соперников. Никитин – опытный тренер, он делает все правильно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
