  • Мильштейн о том, что Демидов запустил линию одежды: «Иван сосредоточен на хоккее. Он не хочет, чтобы что-либо отвлекало его, у него даже не было времени на съемку»
1

Мильштейн о том, что Демидов запустил линию одежды: «Иван сосредоточен на хоккее. Он не хочет, чтобы что-либо отвлекало его, у него даже не было времени на съемку»

Дэн Мильштейн высказался о том, что Иван Демидов запустил линейку одежды.

Агент Дэн Мильштейн поделился мнением о том, что 19-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов запустил линию одежды. Самые дешевые вещи позиции стоят 35 долларов (футболки), самая дорогая – 150 долларов.

«Перед стартом сезона мы обсуждали разные продуктовые линейки. НХЛ смягчила требования к дресс-коду, и одна из идей была – создать свою одежду или сделать коллаборацию. Ивану концепция понравилась. Мы планируем дальше развивать бренд», – сказал Мильштейн. 

Некоторые болельщики обратили внимание, что первые промо-материалы содержали изображения, созданные с помощью ИИ. Мильштейн объяснил, что график Демидова не позволяет ему отвлекаться от хоккея. На сгенерированных изображениях Демидов оказался с клюшкой с правым хватом. 

«Иван полностью сосредоточен на хоккее… у него просто не было возможности выделить время на полноценную фотосъемку. Он не хочет, чтобы что-либо отвлекало его – ни интервью, ни даже съемка для собственного бренда.

На реальной продукции все будет правильно – клюшка будет левой. Мы благодарны болельщикам, заметившим это моментально», – сказал Мильштейн. 

