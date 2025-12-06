Гомоляко об отстранении Тамбиева в «Адмирале»: «Он бы выправил ситуацию, работал с полной отдачей. Кудашов – специалист топ-уровня, ему нужен соответствующий клуб»

Сергей Гомоляко назвал неожиданным отстранение Тамбиева в «Адмирале».

Бывший спортивный директор «Металлурга» и «Лады» Сергей Гомоляко поделился мнением об отстранении Леонида Тамбиева с поста главного тренера «Адмирала ». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин .

Ранее Алексей Кудашов был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Динамо».

«Для меня это событие стало неожиданным. Считаю, Леонид Григорьевич выправил бы ситуацию, но такое решение принято руководством клуба. Трудно сказать получится ли у Гизатуллина на посту исполняющего обязанности, поскольку во Владивостоке своя специфика.

Тамбиев работал с полной отдачей, он смог бы улучшить текущее положение. Гизатуллин давно работает помощником, знает тонкости и нюансы работы в КХЛ . Значит руководство на него рассчитывает, раз доверили именно ему. Вероятность, что у него получится, есть.

Кудашов? Считаю, Алексей Николаевич – специалист топ-уровня, поэтому и клуб ему нужен соответствующий. Кудашов – человек, способный сделать команду, которая должна завоевывать Кубок Гагарина», – сказал Гомоляко.