«Ак Барс» и Барабанов ведут переговоры о новом контракте на 2 года. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона, у него 6+18 в 34 матчах (Metaratings)

«Ак Барс» ведет переговоры с Александром Барабановым о продлении контракта.

По данным Metaratings, руководством «Ак Барса » и нападающий Александр Барабанов ведут переговоры о новом соглашении.

Казанский клуб рассчитывает заключить с 31-летним форвардом контракт на 2 года. Действующий договор Барабанова истекает 31 мая 2026 года, после этого он станет неограниченно свободным агентом.

Александр проводит в «Ак Барсе» второй сезон. На его счету 24 (6+18) очка и «минус 4» в 34 матчах регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ.

Барабанов является воспитанником СКА. Также он выступал в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Торонто».