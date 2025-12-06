Олег Ли из «Амура» о Милоше Ржиге: «Тренеры советской закалки говорят, что нужна серьезность. А он всегда приходил с позитивом, улыбкой, занятия были построены на радости»

Олег Ли рассказал о работе под руководством Милоша Ржиги.

Нападающий «Амура » Олег Ли поделился мнением о работе под руководством чешского тренера Милоша Ржиги . Он работал в КХЛ с 2007 по 2012 год, возглавляя «Спартак», СКА и «Атлант ». Олег Ли играл под руководством Ржиги в подмосковной команде.

«Ржига был очень жизнерадостным человеком. Он всегда на тренировку приходил с позитивом, с улыбкой. Есть тренеры советской закалки. Они всегда говорят, что нужна серьезность, концентрация. А у него тренировочный процесс был построен на радости.

Хоккей – это радость, удовольствие. Понятно, что без работы никуда, и на это нужно делать упор. Но при этом нужно радоваться, что ты занимаешься любимым делом, ты играешь, тренируешься и живешь хоккеем. И самое главное – ты можешь радовать зрителей. Вот такое воспоминание о Ржиге всегда будет со мной», – сказал Ли.