  • Лучший бомбардир ЦСКА Спронг временно отстранен от тренировок. Никитин недоволен поведением форварда («СЭ»)
Лучший бомбардир ЦСКА Спронг временно отстранен от тренировок. Никитин недоволен поведением форварда («СЭ»)

Лучший бомбардир ЦСКА Дэниэл Спронг временно отстранен от тренировок с командой.

По данным «Спорт-Экспресса», поведением нападающего недоволен главный тренер клуба Игорь Никитин. В частности, тем, что 28-летний форвард не выполняет его требования и не вписывается в командную игру.

Планируется, что Спронг пропустит выездные матчи против «Локомотива» и «Торпедо».

На данной момент ЦСКА занимает девятое место в таблице Западной конференции.

Дэниэл Спронг набрал 14 (5+9) очков в 14 матчах сезона. 

Коваленко о Спронге: «Напоминал Маккиннона – берет две минуты большинства и может простоять на месте. Есть легионеры в КХЛ, которые сконцентрированы на игре на статистику»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
