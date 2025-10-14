Лучший бомбардир ЦСКА Спронг временно отстранен от тренировок. Никитин недоволен поведением форварда («СЭ»)

Лучший бомбардир ЦСКА Дэниэл Спронг временно отстранен от тренировок с командой.

По данным «Спорт-Экспресса», поведением нападающего недоволен главный тренер клуба Игорь Никитин . В частности, тем, что 28-летний форвард не выполняет его требования и не вписывается в командную игру.

Планируется, что Спронг пропустит выездные матчи против «Локомотива» и «Торпедо».

На данной момент ЦСКА занимает девятое место в таблице Западной конференции.

Дэниэл Спронг набрал 14 (5+9) очков в 14 матчах сезона.

