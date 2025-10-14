Лучший бомбардир ЦСКА Спронг временно отстранен от тренировок. Никитин недоволен поведением форварда («СЭ»)
Лучший бомбардир ЦСКА Дэниэл Спронг временно отстранен от тренировок с командой.
По данным «Спорт-Экспресса», поведением нападающего недоволен главный тренер клуба Игорь Никитин. В частности, тем, что 28-летний форвард не выполняет его требования и не вписывается в командную игру.
Планируется, что Спронг пропустит выездные матчи против «Локомотива» и «Торпедо».
На данной момент ЦСКА занимает девятое место в таблице Западной конференции.
Дэниэл Спронг набрал 14 (5+9) очков в 14 матчах сезона.
Коваленко о Спронге: «Напоминал Маккиннона – берет две минуты большинства и может простоять на месте. Есть легионеры в КХЛ, которые сконцентрированы на игре на статистику»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
