Панин о 7-м месте «Салавата» на Востоке: «У нас уже начался плей-офф, каждый матч важен. Не думаем, какой соперник перед нами, все ребята настроены»

Григорий Панин: для «Салавата» плей-офф уже начался, каждый матч на вылет.

Защитник «Салавата Юлаева » Григорий Панин заявил, что каждый матч в FONBET КХЛ важен для клуба – как на стадии плей-офф. Уфимский клуб занимает 7-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 балл после 33 матчей.

«Мы не думаем о том, какая игра, какой соперник перед нами. Нам каждая игра важна. В плане набора очков, каких-то командных действий. Каждый матч – своего рода плей-офф для нас. У нас уже идет все на вылет получается.

Проиграешь одну-две игры и покидаешь зону плей-офф. Ребята все настроены. В начале сезона было тяжело. Много новых ребят пришло в команду. Нужно было какое-то время на адаптацию. Перестройка заняла определенный период времени», – сказал Панин.