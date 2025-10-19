18-летний Шефер переедет к экс-форварду «Айлендерс» Мартину. Жена Мэтта пошутила: «Я усыновила пятого ребенка»

Мэттью Шефер переедет домой к экс-нападающему «Айлендерс» Мэтту Мартину.

Об этом сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан. Несколько одноклубников предлагали 18-летнему нападающему пожить у них, но Шефер решил переехать к бывшему нападающему «Айлендерс », а ныне помощнику генменеджера Мэтту Мартину .

Жена Мартина Сидни пошутила об этом в соцсетях.

«Могу подтвердить, что я усыновила пятого ребенка», – написала женщина.

В семье Мэтта Мартина и его жены Синди четверо детей: дочери Винни и Элис, а также близнецы Хеннинг Форд и Теодор Тимоти, родившиеся в июне этого года.

В текущем регулярном сезоне Шефер провел 5 матчей и набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 1».

