  • 18-летний Шефер переедет к экс-форварду «Айлендерс» Мартину. Жена Мэтта пошутила: «Я усыновила пятого ребенка»
18-летний Шефер переедет к экс-форварду «Айлендерс» Мартину. Жена Мэтта пошутила: «Я усыновила пятого ребенка»

Мэттью Шефер переедет домой к экс-нападающему «Айлендерс» Мэтту Мартину.

Об этом сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан. Несколько одноклубников предлагали 18-летнему нападающему пожить у них, но Шефер решил переехать к бывшему нападающему «Айлендерс», а ныне помощнику генменеджера Мэтту Мартину

Жена Мартина Сидни пошутила об этом в соцсетях. 

«Могу подтвердить, что я усыновила пятого ребенка», – написала женщина. 

В семье Мэтта Мартина и его жены Синди четверо детей: дочери Винни и Элис, а также близнецы Хеннинг Форд и Теодор Тимоти, родившиеся в июне этого года. 

В текущем регулярном сезоне Шефер провел 5 матчей и набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 1». 

«Я бы отказался от одного из своих детей ради чертовой победы». Ворсофски про 5 поражений «Сан-Хосе» подряд на старте сезона НХЛ

