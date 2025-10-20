Коротков о 9:6 «Металлурга» с «Нефтехимиком»: «Никогда не ждешь 8:1 после половины игры. Сложно держать дисциплину, когда ведешь в счете, но мы не со двора ребята»

Никита Коротков высказался о победе «Металлурга» над «Нефтехимиком».

Команда под руководством Андрея Разина выиграла домашний матч в Fonbet КХЛ со счетом 9:6.

«Не особо радостно после такой победы. Допустили множество ошибок, дисциплина страдала не только в плане удалений, но и в плане игры. Да, много забили – это здорово, но дисциплина оставляет желать лучшего. Не помню, чтобы я выигрывал матч с таким количеством шайб.

С одной стороны, сложно держать дисциплину, когда ведешь в счете, но мы – не со двора ребята, все профессионалы. Не должно быть никаких сложностей. Никогда не ждешь, что будешь вести 8:1 после половины игры.