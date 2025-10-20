Макдэвид остался без очков в матче с «Детройтом». У капитана «Эдмонтона» 7 ассистов и «минус 3» в 6 играх сезона

Коннор Макдэвид не набрал очки в матче против «Детройта».

«Эдмонтон» уступил «Ред Уингс» (2:4) в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид впервые в сезоне остался без очков за результативность в матче.

Сегодня на счету канадца 2 броска, 1 промах и «минус 2» при 22:04 на льду (больше всех в команде).

Таким образом, в активе Макдэвида стало 7 результативных передач, 0 голов и «минус 3» в 6 матчах текущего сезона.

Макдэвид впервые в карьере в НХЛ не забил в первых 5 матчах в сезоне. У капитана «Эдмонтона» 7 ассистов, 17 бросков и «минус 1»

