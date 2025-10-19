Заварухин о состоянии Голышева: «Пока не готов играть. Против «Авангарда» ему было бы тяжело, решили его поберечь»
Николай Заварухин заявил, что Анатолий Голышев пока не готов играть в Fonbet КХЛ.
Сегодня «Автомобилист» проиграл «Авангарду» (2:3 ОТ) в выездной игре. Капитан екатеринбургского клуба Анатолий Голышев не участвовал в этом матче.
Напомним, ранее он был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Голышев уже может выступать за «Автомобилист», но пока не был включен в заявку клуба.
– У Голышева закончилась дисквалификация.
– Не стали им жертвовать. Пока он не готов играть. С «Авангардом» ему было бы тяжело действовать, поэтому решили его поберечь, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
