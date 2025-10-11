Гру на вопрос о возвращении Кравцова в «Трактор»: «Если Кросби захочет провести сезон в России, буду рад ему. Я уделяю внимание игрокам, которых тренирую»
Бенуа Гру ответил на вопрос о возвращении Виталия Кравцова в «Трактор».
Ранее «Ванкувер» провел 25-летнего нападающего через драфт отказов с целью отправки в АХЛ.
– Виталий Кравцов отправлен в АХЛ. Вы бы хотели, чтобы он вернулся в «Трактор»?
– Я уделяю внимание нашим игрокам, которых я тренирую. В КХЛ есть много игроков, которых хотел бы видеть в нашей команде. Я и Шабанова хотел бы видеть в «Тракторе», но он играет в НХЛ.
Если Сидни Кросби захочет провести сезон в России, то буду рад, если мы его подпишем, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над «Локомотивом» (3:1).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
