Сурин о Радулове: «Никогда не долбит меня, иногда говорит не очень доброе, подсказывает. Может вспомнить, что при Никитине я бы за что-то получил порядочно, могли и присадить»

Егор Сурин рассказал, как Александр Радулов учит его в «Локомотиве».

«Сколько раз Радулов мне объяснял, что и как должно делаться... Он меня никогда не долбит. Он много мне чего говорит, иногда не очень доброго, но я точно уверен, что он хочет мне исключительно добра. И это всегда очень ценные подсказки.

Допустим, мы отыграли смену, и он мне сразу говорит, как он видел бы моменты, связанные со мной. Как бы он сыграл. Как хотел бы условный энхаэловский тренер. Как он хотел бы, чтобы я сыграл. Потому что он через все это проходил.

Что вообще хотят североамериканские тренеры в таких-то эпизодах – потому что у него было много разных. Может вспомнить, что при Игоре Валерьевиче [Никитине ] я бы за что-то получил порядочно, пусть сейчас и сходит с рук. Могли и присадить.

Например, я пошел играть в тело в форчеке, но не пытаясь отнять шайбу, а просто сделать сопернику больно. В итоге меня просто пробросили. И Радулов говорит мне: «Ты клюшкой сыграй, чтобы шайба под ним осталась, а потом уже бей. Вместе эту шайбу подберем и будем играть в атаке. А так – ударил ты его, а они в атаку побежали», – сказал нападающий «Локомотива » Егор Сурин .