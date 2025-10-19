Разин про 1+4 у Ткачева против «Нефтехимика»: «Молодец Вова. Пять набрал, два привез – в плюсе. Просишь поберечь вратаря, дать ему почувствовать игру, а тебя не слышат»

Андрей Разин оценил игру Владимира Ткачева в матче с «Нефтехимиком».

«Металлург » обыграл команду тренера Игоря Гришина (9:6) в матче Fonbet КХЛ. Форвард магнитогорцев Владимир Ткачев отметился голом и 4 результативными передачами.

– По такой игре где-то в тень ушло событие – Володя Ткачев наконец забил, пять очков набрал. Выдохнул он?

– Я вдохнул. Когда игра идет, и ты можешь набрать восемь, десять очков – набирай. Но когда просишь поберечь вратаря, дать ему почувствовать игру, а тебя не слышат... Да, пять очков... Ну, молодец Вова. Но три гола в большинстве мы сами привезли – это недопустимо.

Он пять забил и два привез – в плюсе. Но с нашими задачами, с целью выигрывать кубок, концовка такой игры – просто дает воздуха команде. Тем более нам через матч снова с ними играть. Мы дали им почувствовать, что они могут играть на равных, и для меня как для тренера это плохо, – сказал главный тренер «Металлурга».

Кузнецов гениально отдал на Ткачева – так запустил безумие! Сыграли 9:6