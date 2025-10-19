Миккола не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы верхней части тела. Ранее у «Флориды» выбыли Барков, Куликов, Ткачак

Нико Миккола получил травму в матче против «Баффало».

Защитник «Флориды» досрочно завершил матч против «Сейбрс» (0:3).

29-летний финн столкнулся с нападающим «Баффало» Тайсоном Козаком. Миккола получил 2 минуты штрафа за блокировку, а вскоре после этого покинул лед и не вернулся в игру.

Напомним, ранее «Флорида» уже потеряла несколько игроков из-за травм. Александр Барков выбыл как минимум на семь месяцев из-за повреждения колена, а Мэттью Ткачак , по предварительным прогнозам, сможет вернуться в строй в декабре после операции на приводящей мышце.

Главный тренер Пол Морис ранее сообщил, что защитник Дмитрий Куликов пропустит около пяти месяцев из-за травмы верхней части тела.

После трех побед на старте сезона «Флорида » потерпела четыре поражения подряд.

«Да, мы потеряли ключевых игроков. Но и у других ребят появляется шанс проявить себя и закрепиться в составе, в лиге. Возможность есть – нужно ею воспользоваться. У нас отличная команда, четкая структура игры. Все в наших руках. Перезагрузимся, сосредоточимся и будем готовы к следующему матчу», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский .