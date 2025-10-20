Егор Сурин: «В «Локомотиве» хотел бы играть в центре. Будет тяжелее, но мне комфортно, в лагере «Нэшвилла» меня туда ставили. В современном хоккее все меняют позиции все время»
Егор Сурин заявил, что хотел бы играть на позиции центрального нападающего.
«Когда я приезжал в лагерь «Нэшвилла», меня ставили в центр. Мне на этой позиции максимально комфортно. И у меня не будет больших проблем, если меня задействуют в центре в «Локомотиве». Я бы этого хотел.
Конечно, играть будет тяжелее. Но мне было бы здорово пообучаться именно на этой позиции. Просто пока тренеры видят меня на фланге, потому что для меня так лучше.
С другой стороны, в современном хоккее уже становится не сильно важно, кто на какой позиции, если не считать вбрасываний. Все по позиции все время меняются. Пришел в оборону первым – ты центральный», – сказал нападающий «Локомотива» Егор Сурин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
