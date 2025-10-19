Уилсон травмировал Хитила после силового в матче с «Ванкувером». Судья назначил форварду «Вашингтона» 2 минуты штрафа, но отменил удаления после видеопросмотра
Том Уилсон провел силовой против Филипа Хитила и нанес ему травму.
«Вашингтон» принимает «Ванкувер» (1:4, третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В первом периоде при счете 0:3 форвард «Кэпиталс» Том Уилсон провел силовой прием против нападающего гостей Филипа Хитила. Форвард «Ванкувера» не смог подняться самостоятельно и покинул площадку при помощи партнеров по команде.
После хита Уилсона игроки устроили потасовку на льду. По итогам эпизода судья назначил Тому малый штраф. Однако после видеопросмотра арбитр отменил удаление Уилсона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости