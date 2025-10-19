Уилсон травмировал Хитила после силового в матче с «Ванкувером». Судья назначил форварду «Вашингтона» 2 минуты штрафа, но отменил удаления после видеопросмотра

Том Уилсон провел силовой против Филипа Хитила и нанес ему травму.

«Вашингтон » принимает «Ванкувер» (1:4 , третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

В первом периоде при счете 0:3 форвард «Кэпиталс» Том Уилсон провел силовой прием против нападающего гостей Филипа Хитила . Форвард «Ванкувера » не смог подняться самостоятельно и покинул площадку при помощи партнеров по команде.

После хита Уилсона игроки устроили потасовку на льду. По итогам эпизода судья назначил Тому малый штраф. Однако после видеопросмотра арбитр отменил удаление Уилсона.