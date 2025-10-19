Разин об игре Набокова после 9:6 с «Нефтехимиком»: «Все голы из-за расхлябанности в обороне. Вратарю тяжело, стоишь без дела, замерз, а тут на тебя выходят 1 в 1»

Андрей Разин не винит Илью Набокова в пропущенных от «Нефтехимика» шайбах.

«Металлург» обыграл нижнекамский клуб в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 9:6.

– Понятно, что когда оборона действует слишком вальяжно, вратарю сложно предъявлять претензии. Но в какой-то момент у Ильи, вероятно, с психологической точки зрения пропала уверенность. Была ли мысль заменить его?

– Мыслей менять не было. Просто просили ребят сыграть внимательнее, дать вратарю почувствовать игру. Тяжело, когда ты стоишь без дела, стоишь, стоишь, уже замерз, а тут на тебя выходят один в один, два в один, один в ноль.

Все голы из-за расхлябанности в обороне. Мы сегодня, наверное, рекорд установили, пропустив три в большинстве – редкий случай, – сказал главный тренер «Металлурга ».

Разин про 1+4 у Ткачева против «Нефтехимика»: «Молодец Вова. Пять набрал, два привез – в плюсе. Просишь поберечь вратаря, дать ему почувствовать игру, а тебя не слышат»