Подколзин сделал ассист в матче с «Детройтом». У форварда «Эдмонтона» 2 очка в 6 играх сезона

Василий Подколзин набрал 2-е очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

«Эдмонтон» уступил «Детройту » (2:4) в выездном матче.

На 33-й минуте нападающий «Ойлерс» Василий Подколзин сделал результативную передачу на Ноа Филпа. Это 2-е очко Подколзина в 6 матчах текущего сезона.

В следующем матче «Эдмонтон » встретится с «Оттавой» на выезде.