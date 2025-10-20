Подколзин сделал ассист в матче с «Детройтом». У форварда «Эдмонтона» 2 очка в 6 играх сезона
Василий Подколзин набрал 2-е очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
«Эдмонтон» уступил «Детройту» (2:4) в выездном матче.
На 33-й минуте нападающий «Ойлерс» Василий Подколзин сделал результативную передачу на Ноа Филпа. Это 2-е очко Подколзина в 6 матчах текущего сезона.
В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Оттавой» на выезде.
