Гру о том, что «Трактор» стал самой пропускающей командой КХЛ: «Раньше мы лучше играли в защите. В матче с «Авангардом» так не было. Это была игра с пушками наперевес»

Бенуа Гру подвел итоги матча с «Авангардом» (5:8).

– В прошлый раз мы обыграли «Авангард» со счетом 5:1 и отлично провели первый период. За соперником остались второй и третий периоды.

В этот же раз сценарий матча будто поменялся. Теперь второй и третий периоды были хорошими с нашей стороны, и во втором отрезке мы даже доминировали на площадке. И при счете 5:6 вратарь соперников совершил несколько хороших сэйвов. Что и говорить, «Авангард» – очень хорошая команда.

– После этого матча «Трактор» стал самой пропускающей командой лиги (54 пропущенные шайбы). Вы удовлетворены работой своего помощника Марио Рише, который отвечает за оборону?

– На самом деле, Рише отвечает не только за оборону. И нельзя делать его ответственным за те голы, которые забивают наши соперники. Он хорошо делает свою работу с защитниками.

Очевидно, что раньше мы в защите играли лучше. В этом матче так не было. Это был матч с пушками наперевес, когда обе команды бросились в атаку.

– У вас не было мысли пораньше заменить вратаря Сергея Мыльникова, чтобы передернуть игру?

– Я не хотел менять настрой игры, потому что 1:4 быстро превратилось в 3:4. Потом стало 4:5, и мы доминировали во втором периоде.

Возможно, Сергею не хватило только сверхбольших сэйвов, которые нас в какой-то момент бы выручили. Вот их вратарь такие суперсэйвы делал.

Я хотел, чтобы Сергей был в игре в тот момент, когда игра идет по лезвию и может качнуться в любую сторону. Это важный опыт, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру .

«Авангард» одержал 5-ю победу в 7 последних играх – 8:5 с «Трактором». Потуральски набрал 4 очка, Шарипзянов, Рашевский и Григоренко – по 3 балла