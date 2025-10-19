  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Артюхин о селекции СКА: «Очень слабая. Где игроки, которые должны забивать и тянуть команду? Те, кого подписали – уровень «Торпедо», может»
1

Артюхин о селекции СКА: «Очень слабая. Где игроки, которые должны забивать и тянуть команду? Те, кого подписали – уровень «Торпедо», может»

Евгений Артюхин назвал слабой селекционную работу СКА.

«У СКА была очень слабая летняя селекция. Те игроки, которых подписали, это не уровень СКА. Может быть, для «Торпедо» они бы подошли, но для СКА нет.

В этой всей ситуации я вижу один позитивный момент. Нужно отдать должное тренерскому штабу что они раскрыли молодых ребят, воспитанников армейцев. Они оправдывают ожидания.

Да, молодые ребята, это все здорово. Но остальные игроки, которые должны забивать и тянуть команду, где они?! В том числе и иностранцы. Их нет, к сожалению», – сказал экс-форвард СКА и сборной России Евгений Артюхин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
