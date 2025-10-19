Исаков о 5:3 с «Ладой»: «У «Торпедо» была нервозность из-за не лучших результатов. Одно дело – выходить на серии побед, другое – в нашей ситуации. Этот опыт нам поможет»

Алексей Исаков подвел итоги игры с «Ладой» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Торпедо» выиграло домашний матч со счетом 5:3. Это 2-я победа нижегородского клуба в 8 последних матчах.

– Поздравляю всех с победой. Желание и поддержка со стороны зрителей были огромной, мы это чувствовали. Огромная благодарность, что при 3:3 помогли нам момент реализовать. Такие победы говорят о настрое и желание победить. Мы этого и добились.

– За полтора месяца команда провела 19 игр, это сказывается?

– Это непросто, но, с другой стороны, это постоянный игровой тонус. Непростая ситуация, тренироваться много не хочется, но и играть много тоже бывает чревато. Небольшая пауза для свежести бы не помешала.

– Как настраивали команду?

– Сделали акцент на одном моменте, наша медиаслужба приготовила сюрприз для парней в раздевалке, у всех были майки с фотографиями своих отцов к празднику, ко Дню отца. Эмоциональный момент, это дало импульс и повлияло на то, что первый период начали с заброшенных шайб.

– Шавин и Соколов почему не играли?

– Ротация и присутствие Фирстова и Яремчука . Наверное, мы угадали с заменами.

– Вяло начали, почему?

– Есть эмоциональное давление, ситуация перед игрой была непростая, зрители заждались домашних побед, результаты последних матчей давили. Победы дают силы, окрыляют. Нервозность была из‑за того, что результаты до этого были не лучшие. Одно дело – выходить на серии побед, а другое – в нашей ситуации. Этот опыт нам поможет в дальнейшем.

– С чем связан небольшой провал в третьем периоде?

– Неправильная смена, некоторые игроки переиграли и попали на свежих хоккеистов соперника, хотя у нас ближняя скамейка. Такое бывает, но и «Лада » проявила мастерство, контролировала шайбу. Игровая ситуация может меняться, одна шайба в третьем периоде может изменить все.

– Ротация дает плоды?

– Мы освежаем, даем возможности игрокам выдохнуть. Иногда даем отдохнуть искусственно, потому что кто‑то начинает уступать в движениях, выпадать по игре. Стараемся индивидуально подходить ко всем, – сказал главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков .