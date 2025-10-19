  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Исаков о 5:3 с «Ладой»: «У «Торпедо» была нервозность из-за не лучших результатов. Одно дело – выходить на серии побед, другое – в нашей ситуации. Этот опыт нам поможет»
1

Исаков о 5:3 с «Ладой»: «У «Торпедо» была нервозность из-за не лучших результатов. Одно дело – выходить на серии побед, другое – в нашей ситуации. Этот опыт нам поможет»

Алексей Исаков подвел итоги игры с «Ладой» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Торпедо» выиграло домашний матч со счетом 5:3. Это 2-я победа нижегородского клуба в 8 последних матчах. 

– Поздравляю всех с победой. Желание и поддержка со стороны зрителей были огромной, мы это чувствовали. Огромная благодарность, что при 3:3 помогли нам момент реализовать. Такие победы говорят о настрое и желание победить. Мы этого и добились.

– За полтора месяца команда провела 19 игр, это сказывается?

– Это непросто, но, с другой стороны, это постоянный игровой тонус. Непростая ситуация, тренироваться много не хочется, но и играть много тоже бывает чревато. Небольшая пауза для свежести бы не помешала.

– Как настраивали команду?

– Сделали акцент на одном моменте, наша медиаслужба приготовила сюрприз для парней в раздевалке, у всех были майки с фотографиями своих отцов к празднику, ко Дню отца. Эмоциональный момент, это дало импульс и повлияло на то, что первый период начали с заброшенных шайб.

– Шавин и Соколов почему не играли?

– Ротация и присутствие Фирстова и Яремчука. Наверное, мы угадали с заменами.

– Вяло начали, почему?

– Есть эмоциональное давление, ситуация перед игрой была непростая, зрители заждались домашних побед, результаты последних матчей давили. Победы дают силы, окрыляют. Нервозность была из‑за того, что результаты до этого были не лучшие. Одно дело – выходить на серии побед, а другое – в нашей ситуации. Этот опыт нам поможет в дальнейшем.

– С чем связан небольшой провал в третьем периоде?

– Неправильная смена, некоторые игроки переиграли и попали на свежих хоккеистов соперника, хотя у нас ближняя скамейка. Такое бывает, но и «Лада» проявила мастерство, контролировала шайбу. Игровая ситуация может меняться, одна шайба в третьем периоде может изменить все.

– Ротация дает плоды?

– Мы освежаем, даем возможности игрокам выдохнуть. Иногда даем отдохнуть искусственно, потому что кто‑то начинает уступать в движениях, выпадать по игре. Стараемся индивидуально подходить ко всем, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЛада
logoМатч ТВ
logoАлексей Исаков
logoВладислав Фирстов
logoАлександр Яремчук
logoТорпедо
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Исаков о 0:1 от ЦСКА: «Встреча уровня хорошей игры в плей-офф. В «Торпедо» нет равнодушных, все стараются. Результат отрицательный, выход один – работать»
417 октября, 19:34
Исаков о том, попало ли «Торпедо» в кризис: «Есть определенные моменты по игре в обороне. Они общие, это касается всех, будем разбираться»
14 октября, 21:31
Исаков об 1:7 от «Динамо» Минск: «Нужно, чтобы у каждого в «Торпедо» нашлось мужество, чтобы в первую очередь спросить с себя. Важно сделать правильные выводы»
614 октября, 19:44
Главные новости
Десятков о 3:5 «Лады» с «Торпедо»: «У русских менталитет такой: всегда должны найти виноватого и наказать. Зачем топить Трушкова? Почему не порадоваться, что он много моментов отбил?»
9 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» принимает «Ванкувер», «Эдмонтон» в гостях у «Детройта», «Юта» против «Бостона», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом»
21416 минут назадLive
«Я бы отказался от одного из своих детей ради чертовой победы». Ворсофски про 5 поражений «Сан-Хосе» подряд на старте сезона НХЛ
1159 минут назад
Давыдов о Шипачеве: «В НХЛ из рекордов Овечкина делают «конфетку». У Вадима в КХЛ вот-вот падет тысяча очков – историческое событие! Ажиотажа от лиги и СМИ не вижу, обидно»
4сегодня, 16:52
НХЛ оштрафовала Маршанда на 5 тысяч долларов за стычку с Далином. Брэд отнес шлем Расмуса в штрафбокс, сорвал с него ремешки и бросил на лед в матче «Флорида» – «Баффало»
5сегодня, 16:37
Разин о Кузнецове: «Слабое состояние не позволяет ему качественно выполнять работу центрфорварда. Хочется видеть его на фланге, но из-за травм поставили Евгения в центр»
2сегодня, 16:25
КХЛ. «Торпедо» одолело «Ладу», «Металлург» забил 9 голов «Нефтехимику», «Авангард» победил «Автомобилист», «Амур» проиграл «Северстали»
211сегодня, 16:13
Артюхин о возможной отставке Ларионова из СКА: «А кого ставить? Не так много хороших тренеров сейчас. Если брать североамериканца – нужно еще найти, кто согласится приехать»
сегодня, 16:07
Гришин о 6:9: «Нефтехимику» показали, чьи в лесу шишки. Повезло, что «Металлург» в большинстве мало времени уделял защите. Последний гол за нами»
2сегодня, 15:56
«Авангард» провел разминку в синих джерси в поддержку благотворительного фонда Сергачева перед игрой с «Автомобилистом». Клуб выставил свитеры в магазине, цена – 23 тысячи рублей
10сегодня, 15:34Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Миккола не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы верхней части тела. Ранее у «Флориды» выбыли Барков, Куликов, Ткачак
24 минуты назад
Заварухин о состоянии Голышева: «Пока не готов играть. Против «Авангарда» ему было бы тяжело, решили его поберечь»
сегодня, 15:45
Матч «Металлурга» и «Нефтехимика» стал 4-й игрой в истории КХЛ с 15+ голами
5сегодня, 14:43
Прохоркин набрал очки в 6-м матче подряд. У форварда «Авангарда» 9+6 в 16 играх сезона
4сегодня, 13:31
Локтионов о СКА: «Много моментов не забиваем, поэтому немножко неловко себя чувствуем в финишных ситуациях. Нужно все переламывать через работу»
1сегодня, 13:22
Грималди об 1:3 от «Локомотива»: «Результат разочаровывает. У СКА было несколько хороших шансов в конце, не смогли их использовать. Соперник не порол свои моменты, их 3-й гол был прекрасен»
сегодня, 12:47
Андриевский вошел в штаб «Амура». Он будет отвечать за работу с нападающими
сегодня, 12:28
«Лада» уволила спортивного директора Гомоляко. Клуб идет 10-м на Западе («СЭ»)
8сегодня, 11:47
Тренер «Амура» Гальченюк о 2:3 от «Северстали»: «Увеличивали скорость атак, преимуществом владели то мы, то соперник – волнообразная игра получилась. Мы старались, но немного не повезло»
3сегодня, 11:29
Козырев о 3:2 с «Амуром»: «Мы немного потеряли нить игры во 2-м периоде, так как удалились. Но проявили характер, сравняли счет. Это очень важные 2 очка для «Северстали»
сегодня, 10:38