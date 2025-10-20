  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карбери о 3:4 с «Ванкувером»: «Вашингтон» не был готов во многих аспектах. Мы не могли навязать борьбу, с трудом выходили из зоны, делали кучу неудачных касаний»
0

Карбери о 3:4 с «Ванкувером»: «Вашингтон» не был готов во многих аспектах. Мы не могли навязать борьбу, с трудом выходили из зоны, делали кучу неудачных касаний»

Спенсер Карбери подвел итоги игры с «Ванкувером» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» дома уступил со счетом 3:4.

«Мы просто не были готовы играть – во многих аспектах. Не могли навязать борьбу в зоне соперника, не могли занести шайбу в зону, с трудом выходили из своей, куча неудачных касаний», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери

На 18-й минуте матча защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс забил гол после того, как вратарь «Кэпиталс» Чарли Линдгрен не смог зафиксировать шайбу.

Тренерский штаб «Вашингтона» взял тайм-аут, а затем запрос на блокировку вратаря. По итогам эпизода судьи засчитали гол и назначили «Кэпиталс» 2 минуты штрафа. Менее чем через минуту «Вашингтон» пропустил в меньшинстве.

«Мы видели момент так: Чаки накрывает шайбу рукой, а клюшка [Эвандера] Кэйна пробивает его перчатку, мешая зафиксировать шайбу. Нам не дали разъяснений, но именно по этой причине мы и подали запрос».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Вашингтона»
logoВашингтон
logoСпенсер Карбери
logoНХЛ
logoВанкувер
logoЧарли Линдгрен
logoЭвандер Кэйн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Ванкуверу», «Эдмонтон» в гостях у «Детройта», «Юта» против «Бостона», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом»
29057 минут назадLive
Овечкин не набрал очков в матче против «Ванкувера». У Александра 1+3 и «плюс 5» в 6 играх сезона
1сегодня, 19:30
«Вашингтон» прервал серию из 4 побед, уступив «Ванкуверу» дома – 3:4
1сегодня, 19:22
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Ванкуверу», «Эдмонтон» в гостях у «Детройта», «Юта» против «Бостона», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом»
29057 минут назадLive
Разин об игре Набокова после 9:6 с «Нефтехимиком»: «Все голы из-за расхлябанности в обороне. Вратарю тяжело, стоишь без дела, замерз, а тут на тебя выходят 1 в 1»
348 минут назад
Вячеслав Фетисов: «Я как политик сделал много полезного для России. Я узнаваем, популярен и уважаем среди коллег. Я не сижу и занимаю место, а работаю»
34сегодня, 20:15
«Шанхай» заплатит Харпуру 40 млн рублей за сезон. У защитника 5 очков в 29 матчах прошлого чемпионата АХЛ (Metaratings)
сегодня, 20:02
18-летний Шефер переедет к экс-форварду «Айлендерс» Мартину. Жена Мэтта пошутила: «Я усыновила пятого ребенка»
4сегодня, 19:51
Овечкин не набрал очков в матче против «Ванкувера». У Александра 1+3 и «плюс 5» в 6 играх сезона
1сегодня, 19:30
«Вашингтон» прервал серию из 4 побед, уступив «Ванкуверу» дома – 3:4
1сегодня, 19:22
Разин про 1+4 у Ткачева против «Нефтехимика»: «Молодец Вова. Пять набрал, два привез – в плюсе. Просишь поберечь вратаря, дать ему почувствовать игру, а тебя не слышат»
15сегодня, 19:00
Уилсон травмировал Хитила после силового в матче с «Ванкувером». Судья назначил форварду «Вашингтона» 2 минуты штрафа, но отменил удаления после видеопросмотра
сегодня, 18:48
«Шанхай» подписал контракт с Харпуром до конца сезона. Защитник играл в «Рейнджерс» при Галлане, у него 212 матчей в НХЛ за карьеру
6сегодня, 18:21
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Сурин: «В «Локомотиве» хотел бы играть в центре. Будет тяжелее, но мне комфортно, в лагере «Нэшвилла» меня туда ставили. В современном хоккее все меняют позиции все время»
49 секунд назад
Артюхин о селекции СКА: «Очень слабая. Где игроки, которые должны забивать и тянуть команду? Те, кого подписали – уровень «Торпедо», может»
133 минуты назад
Артюхин о Грималди и Филлипсе: «Не те иностранцы, которые должны быть в СКА. Слабо выглядят. Рокко сколько раз уже привозил, ситуация не меняется»
1сегодня, 18:33
Сурин о Радулове: «Никогда не долбит меня, иногда говорит не очень доброе, подсказывает. Может вспомнить, что при Никитине я бы за что-то получил порядочно, могли и присадить»
1сегодня, 18:12
Миккола не доиграл матч с «Баффало» из-за травмы верхней части тела. Ранее у «Флориды» выбыли Барков, Куликов, Ткачак
сегодня, 17:42
Исаков о 5:3 с «Ладой»: «У «Торпедо» была нервозность из-за не лучших результатов. Одно дело – выходить на серии побед, другое – в нашей ситуации. Этот опыт нам поможет»
2сегодня, 17:25
Заварухин о состоянии Голышева: «Пока не готов играть. Против «Авангарда» ему было бы тяжело, решили его поберечь»
сегодня, 15:45
Матч «Металлурга» и «Нефтехимика» стал 4-й игрой в истории КХЛ с 15+ голами
5сегодня, 14:43
Прохоркин набрал очки в 6-м матче подряд. У форварда «Авангарда» 9+6 в 16 играх сезона
4сегодня, 13:31
Локтионов о СКА: «Много моментов не забиваем, поэтому немножко неловко себя чувствуем в финишных ситуациях. Нужно все переламывать через работу»
1сегодня, 13:22