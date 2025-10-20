Карбери о 3:4 с «Ванкувером»: «Вашингтон» не был готов во многих аспектах. Мы не могли навязать борьбу, с трудом выходили из зоны, делали кучу неудачных касаний»

Спенсер Карбери подвел итоги игры с «Ванкувером» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» дома уступил со счетом 3:4.

«Мы просто не были готовы играть – во многих аспектах. Не могли навязать борьбу в зоне соперника, не могли занести шайбу в зону, с трудом выходили из своей, куча неудачных касаний», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери .

На 18-й минуте матча защитник «Ванкувера » Тайлер Майерс забил гол после того, как вратарь «Кэпиталс» Чарли Линдгрен не смог зафиксировать шайбу.

Тренерский штаб «Вашингтона » взял тайм-аут, а затем запрос на блокировку вратаря. По итогам эпизода судьи засчитали гол и назначили «Кэпиталс» 2 минуты штрафа. Менее чем через минуту «Вашингтон» пропустил в меньшинстве.

«Мы видели момент так: Чаки накрывает шайбу рукой, а клюшка [Эвандера ] Кэйна пробивает его перчатку, мешая зафиксировать шайбу. Нам не дали разъяснений, но именно по этой причине мы и подали запрос».