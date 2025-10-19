«Шанхай» заплатит Харпуру 40 млн рублей за сезон. У защитника 5 очков в 29 матчах прошлого чемпионата АХЛ (Metaratings)
Бен Харпур заработает 40 млн рублей за сезон по контракту с «Шанхаем».
Об этом информирует Metaratings.
В воскресенье «Шанхай» объявил о соглашении с 30-летним канадским защитником до конца текущего сезона Fonbet КХЛ.
В прошлом сезоне Харпур сыграл 29 матчей в АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк», фарм-клуб «Рейнджерс». На его счету было 5 (1+4) баллов.
По ходу карьеры защитник выступал за «Оттаву», «Нэшвилл» и «Рейнджерс» в НХЛ. В активе Харпура 212 матчей с учетом плей-офф и 24 (2+22) очка.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
