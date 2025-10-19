  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артюхин о Грималди и Филлипсе: «Не те иностранцы, которые должны быть в СКА. Слабо выглядят. Рокко сколько раз уже привозил, ситуация не меняется»
Артюхин о Грималди и Филлипсе: «Не те иностранцы, которые должны быть в СКА. Слабо выглядят. Рокко сколько раз уже привозил, ситуация не меняется»

Евгений Артюхин высказался об игре Рокко Грималди и Маркуса Филлипса.

– Говоря об иностранцах. Рокко Грималди получил порцию критики от Ларионова после поражения от «Нефтехимика».

– Он сколько уже привез в свои ворота, и в овертайме привозил, и все продолжается. Ситуация не меняется. Так что тут не только он. Защитник Филлипс тоже очень слабо выглядит. Это не те иностранцы, которые должны быть. Не оправдывают они ожидания.

– Ларионов говорил, что хотел, чтобы Грималди пробивал буллит в игре с «Локомотивом». Но игрок отказался. Это такой бунт против тренера? Или неуверенность игрока?

– На самом деле, почему нет? Может быть, в этом плане Грималди правильно сыграл на команду, почувствовал, что, может, у него не идет по игре. И зачем брать на себя такую ответственность? Решил, что это могут сделать другие игроки, которые хороши в этом компоненте, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
