«Шанхай» о мерче СКА, который обменяли на шарфы «Дрэгонс»: «Все упаковано и отправлено в адрес команды, которую нельзя называть. Мы ж не звери»

«Шанхай» отправил СКА 5 коробок с атрибутикой.

9 сентября «Шанхай» запустил акцию «С детства за драконов!» Фанаты могли обменять мерч с символикой СКА на шарф «драконов». В итоге «Шанхай» обменял на клубные шарфы более 500 единиц атрибутики СКА.

Ранее сообщалось, что армейцы пожаловались в КХЛ на использование своего хоккейного бренда в несогласованных акциях другого клуба.

«Вы часто спрашиваете – какова судьба того обменного фонда, что сформировался у нас после некоторых событий сентября 2025 года на наших домашних матчах.

Отвечаем: все надежно упаковано, запечатано и отправлено в адрес команды, которую нельзя называть. Мы ж не звери», – говорится в сообщении «Шанхая ».

Напомним, СКА и «Шанхай» сейчас базируются в Санкт-Петербурге.

СКА пожаловался на «Шанхай» в КХЛ из-за акции по замене мерча, сообщил Ерыкалов: «Дрэгонс» не оштрафовали, но упоминать СКА в этом контексте им больше нельзя – регламент запрещает»