  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Шанхай» о мерче СКА, который обменяли на шарфы «Дрэгонс»: «Все упаковано и отправлено в адрес команды, которую нельзя называть. Мы ж не звери»
3

«Шанхай» о мерче СКА, который обменяли на шарфы «Дрэгонс»: «Все упаковано и отправлено в адрес команды, которую нельзя называть. Мы ж не звери»

«Шанхай» отправил СКА 5 коробок с атрибутикой.

9 сентября «Шанхай» запустил акцию «С детства за драконов!» Фанаты могли обменять мерч с символикой СКА на шарф «драконов». В итоге «Шанхай» обменял на клубные шарфы более 500 единиц атрибутики СКА. 

Ранее сообщалось, что армейцы пожаловались в КХЛ на использование своего хоккейного бренда в несогласованных акциях другого клуба.

«Вы часто спрашиваете – какова судьба того обменного фонда, что сформировался у нас после некоторых событий сентября 2025 года на наших домашних матчах.

Отвечаем: все надежно упаковано, запечатано и отправлено в адрес команды, которую нельзя называть. Мы ж не звери», – говорится в сообщении «Шанхая».

Напомним, СКА и «Шанхай» сейчас базируются в Санкт-Петербурге.

СКА пожаловался на «Шанхай» в КХЛ из-за акции по замене мерча, сообщил Ерыкалов: «Дрэгонс» не оштрафовали, но упоминать СКА в этом контексте им больше нельзя – регламент запрещает»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
logoШанхай Дрэгонс
маркетинг
logoСКА
logoКХЛ
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» Минск внесло Лайла в список травмированных. Защитник получил повреждение в игре с «Шанхаем»
сегодня, 12:30
Шанхай Дрэгонс – Динамо Москва – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат КХЛ, 14 октября 2025
сегодня, 11:33Пользовательская новость
«Сибирь» заплатила 1000 рублей «Шанхаю» за Чеховича (Артур Хайруллин)
19сегодня, 10:41
Главные новости
НХЛ. «Бостон» против «Тампы», «Филадельфия» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» примет «Лос-Анджелес», «Колорадо» победил «Баффало»
11416 минут назадLive
СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Автомобилист». Команда Ларионова идет 8-й на Западе
845 минут назад
КХЛ. СКА победил «Автомобилист», «Локомотив» проиграл «Северстали»
22250 минут назад
«Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ – 4:3 с «Локомотивом». Команда Козырева выиграла 4 из 5 последних матчей
5сегодня, 18:30
Хмелевски об игре за «Ак Барс»: «Мне во многом надо прибавлять, и в статистике тоже. Каждый раз, когда выхожу на лед, стараюсь показывать свои лучшие качества»
1сегодня, 18:17
Дорофеев – 1-я звезда недели в НХЛ, у него 5 голов в 3 играх. Пинто с 4+1 в 2 матчах – 2-я, Бобровский с 3 победами – 3-я
5сегодня, 17:53
Ударивший ребенка тренер уволен из академии «Спартака»: «Родителям были принесены извинения»
12сегодня, 16:26
Саша Хмелевски: «Я рад, что сейчас в «Ак Барсе». Хочу помочь клубу в плей-офф, чтобы поднять Кубок Гагарина над головой»
21сегодня, 16:15
Михайлов о ЦСКА: «Результатами никто не доволен. Нет претензий по самоотдаче и борьбе, по остальным компонентам есть вопросы»
2сегодня, 15:55
«Монреаль» продлил контракт с Хатсоном на 8 лет и 8,85 млн долларов в год. Защитник набрал 66 очков в прошлом сезоне и выиграл «Колдер Трофи»
20сегодня, 14:54
Ко всем новостям
Последние новости
Козырев о 4:3 с «Локомотивом»: «Здорово сыграли в атаке. Нам повезло, что получили возможность играть в большинстве, в том числе «5 на 3». Сложный матч с сильным соперником, отрадно, что мы победили»
9 минут назад
Хартли о втором перерыве матча с «Северсталью»: «Просили ребят показать свою спортивную злость и гордость. Первые два периода мы не играли так, как должны были»
639 минут назад
Бучельников о том, в чем ЦСКА нужно добавлять: «Правильно действовать, выигрывать микродуэли, забирать нейтральные шайбы и больше играть в чужой зоне»
51 минуту назад
Вайсфельд об «Автомобилисте»: «Столько травмированных, а они выигрывают, удивительная ситуация. Так бывает иногда. Коллектив сплачивается, когда лидеры не могут выйти на лед»
1сегодня, 17:58
Ильин набрал очки в 6-й игре подряд. У форварда «Северстали» 3+6 в 14 матчах сезона
2сегодня, 17:40
Черкас об уходе Кетова из СКА: «Здесь нет никакой потери. Вряд ли он мог усилить штаб Ларионова, у него нет опыта. Перевод в команду ВХЛ пойдет ему на пользу»
1сегодня, 17:29
Андрей Козлов: «Кузнецов – обычный парень, очень добрый, всегда на позитиве, с ним просто найти общий язык. Для меня играть с такими людьми – огромнейший опыт! Он знает многие тонкие моменты»
1сегодня, 17:16
В МХЛ для тренеров вводится обязательное наличие аттестата с сезона-2026/27
1сегодня, 16:59
Бучельников о своей статистике в ЦСКА: «Не хочу об этом думать. Пока мы проигрываем, нет смысла об этом разговаривать, нам нужны только победы»
сегодня, 16:49
Голдобин вошел в состав СКА на матч с «Автомобилистом». Зайцев сыграет впервые в сезоне, Грималди вне заявки
2сегодня, 15:44