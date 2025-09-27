«Шанхай» обменял более 500 единиц атрибутики СКА на клубные шарфы. Клуб запустил акцию «С детства за драконов!» 9 сентября

«Шанхай» обменял на клубные шарфы более 500 единиц атрибутики СКА.

Об этом сообщила пресс-служба китайского клуба.

9 сентября «Шанхай» запустил акцию «С детства за драконов!» Фанаты могут обменять мерч с символикой СКА на шарф «драконов».

Позднее сообщалось , что армейцы пожаловались в КХЛ на использование своего хоккейного бренда в несогласованных акциях другого клуба.

Напомним, СКА и «Шанхай » сейчас базируются в Санкт-Петербурге.