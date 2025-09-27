«Шанхай» обменял более 500 единиц атрибутики СКА на клубные шарфы. Клуб запустил акцию «С детства за драконов!» 9 сентября
«Шанхай» обменял на клубные шарфы более 500 единиц атрибутики СКА.
Об этом сообщила пресс-служба китайского клуба.
9 сентября «Шанхай» запустил акцию «С детства за драконов!» Фанаты могут обменять мерч с символикой СКА на шарф «драконов».
Позднее сообщалось, что армейцы пожаловались в КХЛ на использование своего хоккейного бренда в несогласованных акциях другого клуба.
Напомним, СКА и «Шанхай» сейчас базируются в Санкт-Петербурге.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости