«Сибирь» заплатила 1000 рублей «Шанхаю» за Чеховича (Артур Хайруллин)

«Сибирь» заплатила 1000 рублей «Шанхаю» за Ивана Чеховича.

Ранее китайский клуб обменял 26-летнего нападающего на денежную компенсацию.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ее размер составил 1000 рублей – минимальная возможная сумма по регламенту лиги.

В текущем сезоне Чехович провел 5 матчей в FONBET КХЛ и набрал 2 (0+2) очка. В прошлом чемпионате у форварда было 36 (12+24) очков в 47 матчах за «Витязь».