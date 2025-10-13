«Сибирь» заплатила 1000 рублей «Шанхаю» за Чеховича (Артур Хайруллин)
«Сибирь» заплатила 1000 рублей «Шанхаю» за Ивана Чеховича.
Ранее китайский клуб обменял 26-летнего нападающего на денежную компенсацию.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ее размер составил 1000 рублей – минимальная возможная сумма по регламенту лиги.
В текущем сезоне Чехович провел 5 матчей в FONBET КХЛ и набрал 2 (0+2) очка. В прошлом чемпионате у форварда было 36 (12+24) очков в 47 матчах за «Витязь».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
