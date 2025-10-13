«Динамо» Минск внесло Лайла в список травмированных. Защитник получил повреждение в игре с «Шанхаем»
«Динамо» Минск внесло Брэди Лайла в список травмированных.
Канадский защитник получил травму в матче против «Шанхая» (2:3) 9 октября.
В текущем сезоне Лайл сыграл 5 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при среднем игровом времени 14:03.
26-летний хоккеист проводит второй сезон в составе «Динамо».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
