«Динамо» Минск внесло Лайла в список травмированных. Защитник получил повреждение в игре с «Шанхаем»

«Динамо» Минск внесло Брэди Лайла в список травмированных.

Канадский защитник получил травму в матче против «Шанхая » (2:3) 9 октября.

В текущем сезоне Лайл сыграл 5 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при среднем игровом времени 14:03.

26-летний хоккеист проводит второй сезон в составе «Динамо ».