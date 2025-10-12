  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин об 1:5 с «Авангардом»: «Счет не по игре, у «Металлурга» было достаточно моментов. Ткачев клал нам в плей‑офф такие шайбы, а сейчас не может пристреляться»
14

Разин об 1:5 с «Авангардом»: «Счет не по игре, у «Металлурга» было достаточно моментов. Ткачев клал нам в плей‑офф такие шайбы, а сейчас не может пристреляться»

Андрей Разин прокомментировал поражение «Металлурга» от «Авангарда».

Матч FONBET чемпионата КХЛ проходил в Магнитогорске и завершился победой гостей (5:1).

– Счет не по игре, скажем так. Моментов у нас было предостаточно. Но нельзя сказать и то, что «Авангард» незаслуженно победил. Потому что в хоккее надо победы завоевывать.

Когда играешь в красивый хоккей, тебя могут наказать за недисциплинированность, нехватку самоотдачи. Соперник нас и наказывал. 20 заблокированных бросков с их стороны – тоже показатель, что они хотели выиграть. Поэтому такой результат.

– А что еще, кроме блоков, вам мешало доводить шайбу до их ворот?

– Вот Козлов у нас имел четыре стопроцентных момента. И три раза он просто не попал в пустые ворота. И что нам мешает? Действительно, был брак в передачах, когда мы не могли на ровном месте отдать пас друг другу.

Вот такой получился день. Ну, а Ткачев – он нам в плей‑офф клал такие шайбы, а сейчас не может пристреляться. Я думаю, практически у всех наших нападающих были моменты.

– Есть ли чувство, что Владимир Ткачев перегорел перед матчем против своей бывшей команды, которая отказалась от его услуг? Показалось, что ему не хватало хладнокровности.

– Это надо у него спросить. Но не только Ткачев был не в своей тарелке. Многие ребята – может быть, и вправду перегорели. Хотя я в это не верю. Но просто такой день. У многих все валилось из рук, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoАвангард
logoМеталлург Мг
logoВладимир Ткачев 1995
logoАндрей Разин
logoМатч ТВ
logoАндрей Козлов 2005
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев о 0+15 у Ткачева в 14 матчах сезона: «Ему комфортно в «Металлурге», он держит свой высокий уровень. Доверие тренера есть, он будет его оправдывать»
4вчера, 16:10
Ткачев набрал 0+15 в 14 матчах сезона. Форвард «Металлурга» – лидер ассистентской гонки КХЛ, у лучшего бомбардира «Авангарда» Потуральски 14 очков
7вчера, 09:30
Разин о Кузнецове: «Женька функционально очень слаб, его физика была видна, когда нас во 2-м периоде запирали. И то его удаление из ниоткуда. Но посмотрим, мысли есть, он мастеровитый»
1410 октября, 18:43
Главные новости
Ги Буше о победе «Авангарда» после 2 поражений подряд: «Ничего не меняли. Мы не паниковали, играли в свою игру, оставались верными себе. С «Металлургом» у нас просто лучше залетало»
311 минут назад
КХЛ. ЦСКА играет с «Ак Барсом», «Авангард» победил «Металлург», «Барыс» уступил «Торпедо», «Сибирь» оказалась сильнее «Нефтехимика»
22128 минут назадLive
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в единственном матче дня
2447 минут назад
Артюхин про 5 игр СКА без побед: «В команде нездоровое состояние – все напряжены и находятся на грани. Поражения сильно влияют на атмосферу»
656 минут назад
«Рейнджерс» – самый «русский» клуб в НХЛ. Сколько наших назовете?
сегодня, 14:00Тесты и игры
«Авангард» обыграл «Металлург» в гостях – 5:1. Прервалась серия магнитогорцев из 5 побед
42сегодня, 13:47
«Нефтехимик» проиграл «Сибири» по буллитам – 2:3. У нижнекамцев 5 поражений подряд
7сегодня, 13:35
Буше пропустит минимум 3 игры из-за травмы. Форвард «Автомобилиста» не полетел с командой на выездную серию
6сегодня, 13:28
Агент Плотникова об отстранении игрока за фол на Сергееве: «Он невиновен – у Андрея разъехались ноги, шел низко головой в борт. Готовим запрос в дисциплинарный комитет»
7сегодня, 13:01
Кравцов набрал 1-е очко в сезоне АХЛ – во второй игре. У экс-форварда «Трактора» ассист и ни одного броска в створ с «Хендерсоном»
1сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Исаков о 5:3 с «Барысом»: «В плане психологии «Торпедо» нужна была победа. Наши старания оправдались, мы получили результат. Перестановки в составе позволили добиться успеха»
3 минуты назад
Гришин о 5 поражениях «Нефтехимика» подряд: «Черная полоса, но никто не паникует. Стали намного больше атаковать, чем в начале сезона – не хватает везения»
30 минут назад
Буцаев об упущенных 2:0 с «Нефтехимиком»: «Сибирь» хотела взять хитростью, но соперник нас перехитрил. Победа по буллитам все равно победа»
5сегодня, 14:18
«Торпедо» победило «Барыс» и прервало серию из 4 поражений. Казахстанский клуб проиграл 5 матчей подряд
5сегодня, 13:59
Форвард «Шанхая» Вагнер о Петербурге: «Красивый город с богатой культурой и наследием. Пока посещаю все, что могу»
1сегодня, 13:10
Паник о возвращении в «Локомотив»: «КХЛ – вторая лига мира, я рад здесь играть. Команда сохранилась – мы знаем, на что способны»
1сегодня, 12:32
Кэссиди о Дорофееве: «Продолжает то, что делал в прошлом сезоне. «Вегас» видит в нем снайпера – он уверен в себе, стал сильнее и лучше знает НХЛ»
сегодня, 12:21
Принс получит 17 млн рублей от «Торпедо» за этот сезон (Михаил Зислис)
сегодня, 11:56
Токкет о 3:4 с «Каролиной»: «Некоторые в «Филадельфии» отлично постарались – Бринк и Эрссон были великолепны, меньшинство работало. Но нужно перестать пропускать легкие голы»
сегодня, 11:30
«Авангард» заявил Маклауда на матч с «Металлургом». Форвард проведет первую игру в сезоне в 4-м звене
3сегодня, 11:05