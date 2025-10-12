Разин об 1:5 с «Авангардом»: «Счет не по игре, у «Металлурга» было достаточно моментов. Ткачев клал нам в плей‑офф такие шайбы, а сейчас не может пристреляться»

Андрей Разин прокомментировал поражение «Металлурга» от «Авангарда».

Матч FONBET чемпионата КХЛ проходил в Магнитогорске и завершился победой гостей (5:1).

– Счет не по игре, скажем так. Моментов у нас было предостаточно. Но нельзя сказать и то, что «Авангард » незаслуженно победил. Потому что в хоккее надо победы завоевывать.

Когда играешь в красивый хоккей, тебя могут наказать за недисциплинированность, нехватку самоотдачи. Соперник нас и наказывал. 20 заблокированных бросков с их стороны – тоже показатель, что они хотели выиграть. Поэтому такой результат.

– А что еще, кроме блоков, вам мешало доводить шайбу до их ворот?

– Вот Козлов у нас имел четыре стопроцентных момента. И три раза он просто не попал в пустые ворота. И что нам мешает? Действительно, был брак в передачах, когда мы не могли на ровном месте отдать пас друг другу.

Вот такой получился день. Ну, а Ткачев – он нам в плей‑офф клал такие шайбы, а сейчас не может пристреляться. Я думаю, практически у всех наших нападающих были моменты.

– Есть ли чувство, что Владимир Ткачев перегорел перед матчем против своей бывшей команды, которая отказалась от его услуг? Показалось, что ему не хватало хладнокровности.

– Это надо у него спросить. Но не только Ткачев был не в своей тарелке. Многие ребята – может быть, и вправду перегорели. Хотя я в это не верю. Но просто такой день. У многих все валилось из рук, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .