Ткачев набрал 0+15 в 14 матчах сезона. Форвард «Металлурга» – лидер ассистентской гонки КХЛ, у лучшего бомбардира «Авангарда» Потуральски 14 очков
Владимир Ткачев возглавляет гонку ассистентов в сезоне КХЛ.
Нападающий «Металлурга» сделал две результативные передачи в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:1).
Форвард продлил результативную серию до 9 игр.
На данный момент Владимир Ткачев набрал 15 (0+15) очков при полезности «плюс 7» в 14 матчах и является лидером гонки ассистентов лиги, опережая Джоша Ливо (12 передач).
Ткачев в прошедшем межсезонье перешел в «Металлург» после того, как контракт с хоккеистом расторг «Авангард». Сейчас лучшим бомбардиром команды является Эндрю Потуральски, в активе которого 14 (4+10) очков при полезности «0» в 13 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
