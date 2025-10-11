Ткачев набрал 0+15 в 14 матчах сезона. Форвард «Металлурга» – лидер ассистентской гонки КХЛ, у лучшего бомбардира «Авангарда» Потуральски 14 очков

Владимир Ткачев возглавляет гонку ассистентов в сезоне КХЛ.

Нападающий «Металлурга » сделал две результативные передачи в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:1).

Форвард продлил результативную серию до 9 игр.

На данный момент Владимир Ткачев набрал 15 (0+15) очков при полезности «плюс 7» в 14 матчах и является лидером гонки ассистентов лиги, опережая Джоша Ливо (12 передач).

Ткачев в прошедшем межсезонье перешел в «Металлург» после того, как контракт с хоккеистом расторг «Авангард ». Сейчас лучшим бомбардиром команды является Эндрю Потуральски, в активе которого 14 (4+10) очков при полезности «0» в 13 матчах.