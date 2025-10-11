Бабаев о 0+15 у Ткачева в 14 матчах сезона: «Ему комфортно в «Металлурге», он держит свой высокий уровень. Доверие тренера есть, он будет его оправдывать»

Шуми Бабаев заявил, что Владимиру Ткачеву комфортно в «Металлурге».

На данный момент 30-летний нападающий набрал 15 (0+15) очков при полезности «плюс 7» в 14 матчах и является лидером гонки ассистентов лиги.

«Я точно вижу, что Владимиру комфортно. Он получает удовольствие от хоккея, это самое главное. Но и в Омске он тоже получал удовольствие и приносил пользу команде.

Он держит свой высокий уровень. Доверие тренера [Андрея Разина ] есть, думаю, он будет его оправдывать», – сказал агент игрока Шуми Бабаев .