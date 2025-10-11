  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бабаев о 0+15 у Ткачева в 14 матчах сезона: «Ему комфортно в «Металлурге», он держит свой высокий уровень. Доверие тренера есть, он будет его оправдывать»
1

Бабаев о 0+15 у Ткачева в 14 матчах сезона: «Ему комфортно в «Металлурге», он держит свой высокий уровень. Доверие тренера есть, он будет его оправдывать»

Шуми Бабаев заявил, что Владимиру Ткачеву комфортно в «Металлурге».

На данный момент 30-летний нападающий набрал 15 (0+15) очков при полезности «плюс 7» в 14 матчах и является лидером гонки ассистентов лиги. 

«Я точно вижу, что Владимиру комфортно. Он получает удовольствие от хоккея, это самое главное. Но и в Омске он тоже получал удовольствие и приносил пользу команде.

Он держит свой высокий уровень. Доверие тренера [Андрея Разина] есть, думаю, он будет его оправдывать», – сказал агент игрока Шуми Бабаев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпорт-Экспресс
logoШуми Бабаев
logoВладимир Ткачев 1995
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАвангард
logoАндрей Разин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев о дебюте Кузнецова за «Металлург»: «Показал, что он – мастер, держит уровень. Коннект с Разиным установлен. Задача Евгения – быть дисциплинированным хоккеистом»
3сегодня, 11:55
Бабаев о 0+13 у Ткачева в 13 играх: «Он ход набирает с октября. Разин сказал, что ему не нужны голы Володи, он помогает партнерам стать лучше»
39 октября, 20:22
Ткачев об игре против «Авангарда»: «Для меня это будет рядовой матч. Решение уже принято, ничего не изменить. Я сконцентрирован на новой команде, хочу приносить пользу «Металлургу»
916 сентября, 12:18
Главные новости
Кочетков выбыл минимум на неделю. Вратарь «Каролины» пропустил первый матч сезона из-за травмы нижней части тела
12 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Питтсбург» примет «Рейнджерс», «Тампа» сыграет с «Нью-Джерси», «Колорадо» против «Далласа»
57сегодня, 15:10
У Дадонова перелом кисти. Шайба попала в руку 36-летнему форварду в первом матче за «Нью-Джерси»
134 минуты назад
Гру на вопрос о возвращении Кравцова в «Трактор»: «Если Кросби захочет провести сезон в России, буду рад ему. Я уделяю внимание игрокам, которых тренирую»
347 минут назад
«Шанхай» идет вторым на Западе – у команды Галлана 8 побед в 13 матчах. СКА занимает 9-е место в конференции
1954 минуты назад
КХЛ. «Шанхай» победил «Динамо» Минск, «Трактор» обыграл «Локомотив»
152сегодня, 16:21
Хартли про 1:3: «Первый период стал решающим – несколько плохих смен и решений привели к голам «Трактора». «Локомотив» создал много моментов – просто не смог забить»
10сегодня, 14:40
Густавссон о зарплате 6,8 млн долларов в год: «Вернусь в свой маленький город в Швеции после карьеры – больше денег мне не нужно»
11сегодня, 14:25
У «Локомотива» 3 поражения в 5 матчах после 1:3 от «Трактора». Команда Хартли перебросала соперника 34:19, Мыльников отразил 33 броска
32сегодня, 13:27
Плющев о 9-м месте СКА: «Сомневаюсь, что смогут вылезти из этой ситуации. Не бывает, чтобы команда, находясь в крепком финансовом положении, показывала такую игру»
10сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов об 1:2 с «Шанхаем»: «Снова обожглись, удаления у «Динамо» в конце определили исход встречи. Голы забивает одно звено. Где остальные?»
2 минуты назад
Плющев о ЦСКА: «Не думаю, что Никитин добьется успеха в этом сезоне. Команда новая, есть проблемы с организацией игры. Все получится со временем»
125 минут назад
Бенуа Гру: «Локомотив» – быстрая команда, чемпионы прошлого сезона. Важная победа «Трактора» – отмечу Мыльникова и бригады меньшинства»
2сегодня, 14:55
Экс-форвард «Спартака» Принс подпишет контракт с «Торпедо» (Артур Хайруллин)
4сегодня, 14:10
Клаэссон о том, узнавали ли его в общественном транспорте: «Я еще один лысый парень в России. Когда играл в ЦСКА, ездил по МЦК – очень нравилось, там тихо»
1сегодня, 13:55
Черкас о СКА: «Голдобин даже в таком состоянии способен набирать больше очков, чем некоторые игроки СКА – тех же Грималди и Ларионова-младшего. Николай все равно сильнее»
3сегодня, 13:41
«Флорида» поместила Куликова в список травмированных. Защитник получил повреждение в матче с «Филадельфией»
3сегодня, 13:10
Гатиятулин о Дорофееве: «Работал с ним, знаю сильные стороны и понимаю, за счет чего он прогрессирует. У каждого приходит время, когда хоккеист раскрывается»
5сегодня, 12:45
Ожиганов о результатах «Динамо»: «Здоровая ситуация в раздевалке, люди приходят на работу с улыбкой. Не так, как было во время серии поражений»
2сегодня, 12:20
Вратарь «Локомотива» Исаев пропустил 3 шайбы после 7 бросков и был заменен после 1-го периода матча с «Трактором»
сегодня, 11:55