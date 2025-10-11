Бабаев о 0+15 у Ткачева в 14 матчах сезона: «Ему комфортно в «Металлурге», он держит свой высокий уровень. Доверие тренера есть, он будет его оправдывать»
Шуми Бабаев заявил, что Владимиру Ткачеву комфортно в «Металлурге».
На данный момент 30-летний нападающий набрал 15 (0+15) очков при полезности «плюс 7» в 14 матчах и является лидером гонки ассистентов лиги.
«Я точно вижу, что Владимиру комфортно. Он получает удовольствие от хоккея, это самое главное. Но и в Омске он тоже получал удовольствие и приносил пользу команде.
Он держит свой высокий уровень. Доверие тренера [Андрея Разина] есть, думаю, он будет его оправдывать», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
