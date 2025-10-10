Разин о Кузнецове: «Женька функционально очень слаб, его физика была видна, когда нас во 2-м периоде запирали. И то его удаление из ниоткуда. Но посмотрим, мысли есть, он мастеровитый»

Андрей Разин отметил, что Евгений Кузнецов функционально очень слаб.

Сегодня «Металлург» обыграл «Торпедо» со счетом 4:1. Евгений Кузнецов провел первый матч в составе клуба и сделал передачу.

– Вы довольны, как сегодня команда действовала по счету в третьем периоде?

– Начиная с домашней игры с «Сибирью», когда мы победили в третьем периоде, мы все остальные третьи периоды после этого брали. Это радует.

– Евгений Кузнецов сегодня организовал гол с Михаилом Федоровым. А в прошлом сезоне в СКА он играл с Иваном Демидовым, прокачивая молодого парня. Может, Кузнецову стоит с такими молодыми партнерами играть?

– А вы не пробовали зайти с другой стороны? Может быть, наоборот, это Кузнецову помог Демидов, и сегодня помогли Федоров с Козловым? На то у нас и командный вид спорта.

– А в каком сочетании вам сегодня больше понравился Кузнецов?

– У нас сейчас шикарный подбор игроков, очень хорошая конкуренция за место в составе среди нападающих. Но все равно хочется с троечками определиться. Когда во время матча что-то не получается, то думаешь во время игры, кого с кем поменять. Но нужна стабильность в звеньях на весь сезон.

Пока видно, что Женька функционально очень слаб. Были моменты, когда нас во втором периоде запирали. Была видна там его физика. И то его удаление из ниоткуда. Но посмотрим…

Мысли есть. И то, что он мастеровитый, что создал из ничего моменты – такой же и Вовка Ткачев. Создают моменты для партнеров. Посмотрим, как будем использовать Кузнецова.

– А как вы планируете поднять его функционалку? Он будет таскать баллоны по ходу сезона?

– Баллоны и жилеты для функционального состояния используются именно на начальном этапе предсезонной подготовки. Сейчас это больше связано с работой над скоростно-силовыми качествами.

Видно, что Евгению нужна выносливость. И ему нужно больше времени проводить в зале с тренером по физподготовке, чем делать какие-то упражнения на льду, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин .

«Металлург» выиграл 10 из 11 последних матчей, команда Разина лидирует в КХЛ. «Торпедо» проиграло 4-ю игру подряд