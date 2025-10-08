  • Спортс
  • Генменеджер «Сибири» об отставке Епанчинцева: «В прошлом сезоне команда кувыркалась: то хороший отрезок, то безобразный. Изменений не увидели, дальше тянуть было нельзя»
Генменеджер «Сибири» об отставке Епанчинцева: «В прошлом сезоне команда кувыркалась: то хороший отрезок, то безобразный. Изменений не увидели, дальше тянуть было нельзя»

Генменеджер «Сибири» высказался о причинах отставки Вадима Епанчинцева.

Ранее клуб уволил главного тренера из-за неудовлетворительных результатов и позднее назначил Вячеслава Буцаева.

– Прошел ведь всего месяц. На чем это основано?

– Это совокупность. В прошлом сезоне команда тоже кувыркалась: то хороший отрезок, то безобразный. Безусловно, получился неплохой плей-офф, серия с «Салаватом». Она оставила приятное впечатление, несмотря на то что мы ее все-таки проиграли, хочу напомнить.

В прошлом сезоне тренер принял команду, которая ему, по сути, досталась. В новый сезон мы входили другой командой: кто-то уехал, кто-то изначально принял решение покинуть Россию, кто-то получил хорошее предложение из другого клуба. Прекрасно понимали, что команда будет другая. Все кандидатуры с ним согласовывались, его все устраивало, он сам об этом говорил.

Ждали изменений, но не увидели их. Команда могла быть под нагрузкой, новички вливались. Подождали месяц. Во всех матчах выездной серии вели в счете, однако безвольно уступали по ходу матча. После этого было принято решение. По моему мнению, это единственный верный шаг, дальше тянуть было нельзя, – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
