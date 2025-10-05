  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Епанчинцев об отсутствии конкуренции в «Сибири»: «Игроки понимали безнаказанность, тренерский штаб с болельщиками это видели. Мы не могли хоккеиста наказать за ошибку»
1

Епанчинцев об отсутствии конкуренции в «Сибири»: «Игроки понимали безнаказанность, тренерский штаб с болельщиками это видели. Мы не могли хоккеиста наказать за ошибку»

Вадим Епанчинцев отметил, что в «Сибири» не хватало конкуренции.

– Вспомнил ваши слова на одной из пресс-конференций, где вы сказали о том, что хочется кого-то наказать, провести ротацию, но нет такой возможности. Насколько это ударило по команде?

– Любой вид спорта – это конкуренция. Она дает для хоккеиста понимание. Бывает, конечно, что не идет игра, но человек старается, работает, но рано или поздно уверенность к нему вернется. Игроки понимали безнаказанность, тренерский штаб с болельщиками это видели, к сожалению. Мы не могли хоккеиста наказать за ту или иную ошибку, хотя я не любитель этого.

Конкуренция позволяет решить эти проблемы, но травмы, короткая скамейка не дали этого сделать. Нужны были игроки, которые смогли бы конкурировать за место в составе.

– Какие тогда методы вы использовали?

– Диалог с игроками, общение, пытались много уделять внимание этому. Также разбор игры, пробовали исправлять те ошибки, которые были. Есть игроки в команде, которые могут играть намного лучше, они это доказывали на протяжении прошедших сезонов. У некоторых наших лидеров игра была не на своем уровне, – сказал экс-тренер «Сибири».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoВадим Епанчинцев
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
logoСибирь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Епанчинцев об увольнении из «Сибири»: «Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно. Ситуацию можно было исправить»
2сегодня, 07:55
Пашков об отставке Епанчинцева: «Явного кризиса у «Сибири» не видел. Почему козлом отпущения делают тренера? Где менеджер? Кадровая политика сомнительная»
8вчера, 06:22
Епанчинцев об отставке из «Сибири»: «Было видно, к чему идет – руководство не общалось со мной недели две. Состав поменялся, не хватило времени сыграться»
82 октября, 13:17
Главные новости
Кузнецов не сыграет со «Спартаком» и против «Торпедо» в Нижнем Новгороде
527 минут назад
Евгений Митякин: «Овечкин – легенда хоккея. Если бы он вернулся в КХЛ, за ним и за лигой начали следить еще больше в Америке»
2сегодня, 08:58
Купер про 322 минуты штрафа в предсезонной игре «Тампы» и «Флориды»: «Две невероятно гордые команды, не скрывающие чувств»
сегодня, 08:32
Епанчинцев об увольнении из «Сибири»: «Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно. Ситуацию можно было исправить»
2сегодня, 07:55
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна забил 1-й гол в NCAA – в матче с университетом Аризоны. У 17-летнего форварда 1+2 в 2 играх в сезоне, болельщики соперника его освистывали
2сегодня, 07:40
КХЛ. «Сибирь» примет «Барыс», «Металлург» в гостях у «Спартака», «Салават» сыграет с «Сочи», ЦСКА – с «Северсталью», «Торпедо» против «Динамо» Москва
17сегодня, 07:00
Рыбин об отставке Ларионова из СКА: «Вброс. Увольнять его не нужно, команда пока строится. Но надо, наверное, что-то больше давать, чем ягоду и малину»
5сегодня, 06:40
Судьи отменили 8-й гол «Флориды» в матче с «Тампой» на предсезонке, так как на льду был удаленный до конца игры Миккола
2сегодня, 04:15
Овечкин остался без очков на предсезонке НХЛ, сыграв в 2 матчах. У него 4 броска, 1 хит и 1 потеря за 14:04 против «Коламбуса»
5сегодня, 03:15
«Флорида» и «Тампа» набрали 322 минуты штрафа в предсезонной игре. Было 5 драк и множество стычек, 13 игроков были удалены до конца матча
23сегодня, 02:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Григоренко: «Для меня ЦСКА – более интересный соперник, чем СКА»
11 минут назад
Андрей Никонов: «Неудачи сплотят «Трактор», мы пройдем через кризис рука об руку. Гру – классный специалист»
1сегодня, 08:48
Руслан Исхаков: «У Шабанова все будет хорошо в «Айлендерс». Он справится»
сегодня, 08:17
Гру о голах Григоренко в концовках: «Чем больше я узнаю его, тем больше вижу в нем хорошего человека и лидера, который хочет побеждать»
1сегодня, 07:25
Форвард «Шанхая» Вагнер про 2+1 против «Трактора» при дебюте в КХЛ: «Приятно обыграть таких упертых соперников, ценность голов выше. Тренеры – мои канадцы, понимаю все требования»
сегодня, 07:10
Тренер «Калгари» о Гридине: «Он хорош, оказывает влияние и дает себе шанс. Мы рады за него. Если Матвей останется в основе, то будет играть»
2сегодня, 06:55
Поляков о СКА после 1:3 от «Спартака»: «Почему-то перестали выполнять элементарные вещи. Москвичи ничем не удивили, мы знали, как играть против них»
1сегодня, 06:25
Мингачев о ЦСКА после 1:3 от «Металлурга»: «Нас подвело выполнение задания. Плохо делали то, о чем договаривались»
сегодня, 05:55
Разин о лидерстве Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ с 16 очками в 11 играх: «Он еще столько же должен был набрать. Надо увеличить процент реализации моментов»
сегодня, 05:45
Светлов о «Ладе»: «Проблема – нет снайпера-лидера, усиление тут напрашивается. Кандидатуры на рынке – Кагарлицкий, Бурдасов, Лещенко»
сегодня, 05:30