Епанчинцев об отсутствии конкуренции в «Сибири»: «Игроки понимали безнаказанность, тренерский штаб с болельщиками это видели. Мы не могли хоккеиста наказать за ошибку»

Вадим Епанчинцев отметил, что в «Сибири» не хватало конкуренции.

– Вспомнил ваши слова на одной из пресс-конференций, где вы сказали о том, что хочется кого-то наказать, провести ротацию, но нет такой возможности. Насколько это ударило по команде?

– Любой вид спорта – это конкуренция. Она дает для хоккеиста понимание. Бывает, конечно, что не идет игра, но человек старается, работает, но рано или поздно уверенность к нему вернется. Игроки понимали безнаказанность, тренерский штаб с болельщиками это видели, к сожалению. Мы не могли хоккеиста наказать за ту или иную ошибку, хотя я не любитель этого.

Конкуренция позволяет решить эти проблемы, но травмы, короткая скамейка не дали этого сделать. Нужны были игроки, которые смогли бы конкурировать за место в составе.

– Какие тогда методы вы использовали?

– Диалог с игроками, общение, пытались много уделять внимание этому. Также разбор игры, пробовали исправлять те ошибки, которые были. Есть игроки в команде, которые могут играть намного лучше, они это доказывали на протяжении прошедших сезонов. У некоторых наших лидеров игра была не на своем уровне, – сказал экс-тренер «Сибири».