Генменеджер «Сибири» о братьях Буцаевых в клубе: «Кумовства нет. Один занимается селекцией, другой – главный тренер. Ни один из них не влияет на работу другого»

Генменеджер «Сибири» заявил, что в назначении Вячеслава Буцаева нет кумовства.

– Вячеслав Буцаев – родной брат Юрия Буцаева, главы селекционной службы. В том числе из-за этого негативно отреагировала общественность. Пойдя на этот шаг, осознавали проблемы, потому что флер кумовства в Новосибирске только-только утих после ситуации с Климовичами?

– Решение мне далось непросто. Вы говорите о Климовичах, это многое годы всех заботило. Сергей работал гендиректором, был селекционером, его дети играли здесь и в школе. Эта ситуация разнится с нашей.

Сергей гипотетически мог влиять на решения с точки зрения карьерного роста детей: игровое время, чтобы давали, по составу что-то делать с прицелом, что может зайти его сын. Не факт, что это было, подчеркну.

У нас есть человек, который в клубе занимается селекцией, а есть тот, кого мы берем на должность главного тренера. Ни один из них не влияет на работу другого. Решения по игрокам принимаю я. За исключением случаев, когда надо согласовывать с большим руководством, где я привожу доводы и приношу справки.

Ничего плохого в этом нет. Может быть, это даже хорошо, что в клубе работают два профессионала своего дела. Это два состоявшихся специалиста, два хоккеиста высокого уровня. Никакого кумовства нет. Если кто-то так думает, то он ошибается.

Я с Юрием Буцаевым проработал год, до этого мы нигде не работали, не дружили. До этого видел его в жизни три раза. Когда приглашал, собирал информацию, как он работает, как видит хоккей и игроков. Так же было и с Вячеславом Буцаевым.

Понимал, что резонанс возникнет, – сказал генеральный менеджер «Сибири » Виктор Меркулов .