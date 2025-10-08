Генменеджер «Сибири» об игре команды: «У меня вызывало стыд то, что было. Нужно набраться терпения, скоро болельщики увидят позитивные изменения»

Генменеджер «Сибири» заявил, что игра команды вызывала у него стыд.

Новосибирский клуб занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 10 очков за 11 матчей. Ранее «Сибирь » возглавил Вячеслав Буцаев , заменивший Вадима Епанчинцева.

«Болельщикам нужно набраться терпения. Думаю, в ближайшее время они сами увидят позитивные изменения в игре команды – единственное, что я им могу на сегодняшний день предложить.

То, что было до этого, к сожалению, у меня вызывало стыд. Я вместе с вами переживаю за результаты команды. Чувствую ответственность за них, хочу выполнять свою работу хорошо.

Для меня самая большая награда – когда 11 тысяч болельщиков уходят довольными со стадиона», – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов .

Генменеджер «Сибири» о братьях Буцаевых в клубе: «Кумовства нет. Один занимается селекцией, другой – главный тренер. Ни один из них не влияет на работу другого»