Генменеджер «Сибири» об игре команды: «У меня вызывало стыд то, что было. Нужно набраться терпения, скоро болельщики увидят позитивные изменения»
Новосибирский клуб занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 10 очков за 11 матчей. Ранее «Сибирь» возглавил Вячеслав Буцаев, заменивший Вадима Епанчинцева.
«Болельщикам нужно набраться терпения. Думаю, в ближайшее время они сами увидят позитивные изменения в игре команды – единственное, что я им могу на сегодняшний день предложить.
То, что было до этого, к сожалению, у меня вызывало стыд. Я вместе с вами переживаю за результаты команды. Чувствую ответственность за них, хочу выполнять свою работу хорошо.
Для меня самая большая награда – когда 11 тысяч болельщиков уходят довольными со стадиона», – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.
