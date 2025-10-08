Ларионов после 1:2 с «Автомобилистом»: «СКА взял очко у хорошей команды. Больших проблем не вижу, все в рабочем процессе. Сверху ощущаю только поддержку»

Игорь Ларионов высказался о поражении СКА от «Автомобилиста» в Fonbet КХЛ.

Петербургский клуб проиграл гостевой матч со счетом 1:2 ОТ. Это 5-е поражение СКА подряд.

– Хороший матч, к сожалению, оказалось все не в нашу пользу, но мы взяли очко у хорошей команды. Есть несколько дней, чтобы передохнуть и начать домашнюю серию.

– Появлялась информация, что в случае поражения вы можете быть уволены. Чувствуете поддержку сверху?

– Честно говоря, я не знаю, кто что говорит. Но у каждого есть свое мнение, оно никак не должно влиять на меня.

Все идет в рабочем процессе, я не вижу больших проблем. Главное, что команда не должна чувствовать давление. Я сверху ощущаю только поддержку, – сказал главный тренер армейцев.

СКА проиграл 5 матчей подряд, команда Ларионова – 7-я на Западе. У «Автомобилиста» 5 побед кряду