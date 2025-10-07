Ларионов о Голдобине вне состава на матч с «Локомотивом»: «Есть такие понятия, как концентрация, конкуренция, рабочая этика. Он просто проиграл конкуренцию»

Игорь Ларионов объяснил, почему Николай Голдобин не играл с «Локомотивом».

СКА уступил команде из Ярославля со счетом 2:4 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ. 30-летний нападающий не был включен в состав на эту игру.

– Голдобин. Воспитательный момент?

– Есть такие понятия, как концентрация, конкуренция, рабочая этика. Он просто проиграл конкуренцию в составе, – сказал главный тренер СКА.

Ларионов о Голдобине против «Спартака»: «Если нет сердца, огня, один талант не поможет. Можно добиваться личных успехов, но перебороть себя, помочь команде – этих качеств пока не вижу»