Макдэвид о новом контракте: «Взаимовыгодная сделка. У «Эдмонтона» есть шанс добиться успеха – мы с парнями многое пережили и хотим вместе пройти через это»

Коннор Макдэвид назвал новый контракт с «Эдмонтоном» взаимовыгодной сделкой.

28-летний форвард подписал новое соглашение на 2 года со средней зарплатой 12,5 млн долларов за сезон. Оно вступит в силу с сезона-2026/27.

«Это взаимовыгодная сделка. У нас есть шанс добиться успеха с теми лидерами, которые сейчас в команде, а также останется немного свободных средств. У всех нас есть возможность стать частью чего-то особенного.

Мы хотим вернуть Кубок Стэнли и сделать так, чтобы наш город гордился нами. Но в первую очередь это для ребят в команде. Мы многое пережили вместе, и важно пройти через это вместе.

Думаю, все понимают ситуацию и положение, в котором находится клуб. Мы хотим побеждать. Если мой контракт придаст срочности, это будет хорошим побочным эффектом», – сказал капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид .

Новый контракт – тотальная победа Макдэвида. Всех обрадовал, ничего не потерял