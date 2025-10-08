Макдэвид о том, что отказался от повышения зарплаты: «Моя собака не будет голодать, так что все в порядке. Главное – победа, я всегда именно это проповедовал»

Коннор Макдэвид высказался о том, что отказался от повышения зарплаты.

28-летний форвард подписал с «Эдмонтоном» новое соглашение на 2 года с кэпхитом 12,5 миллиона долларов. Оно вступит в силу с сезона-2026/27.

Средняя годовая зарплата пятикратного лучшего бомбардира регулярок НХЛ останется такой же, как и по действующему контракту, подписанному в 2017 году (12,5 млн долларов, 8 лет).

«Думаю, это уникальная ситуация. Мы не собирались подписывать долгосрочный договор, два года – это вполне разумный срок.

Это дает шанс «Эдмонтону» сохранить окно возможностей открытым. Моя собака не будет голодать при такой зарплате, так что все в порядке.

Главное – победа, я всегда именно это проповедовал. Думаю, что эта сделка дает обеим сторонам то, чего они хотели», – сказал Макдэвид.

