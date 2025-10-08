  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид назван фаворитом на «Харт Трофи» по версии The Athletic – 51,4% голосов. Маккиннон с 17,1% – 2-й, Капризов делит 3-е место, Кучеров с 2,9% – 6-й
9

Макдэвид назван фаворитом на «Харт Трофи» по версии The Athletic – 51,4% голосов. Маккиннон с 17,1% – 2-й, Капризов делит 3-е место, Кучеров с 2,9% – 6-й

Коннор Макдэвид считается фаворитом «Харт Трофи» по версии The Athletic.

Они опросили 35 аналитиков и журналистов сайта, каждый из которых отдал голос за одного из хоккеистов НХЛ. Лидером по итогам голосования стал Коннор Макдэвид, набравший 51,4%.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» – 51,4% голосов;

2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо» – 17,1%;

3-5. Кэйл Макар, «Колорадо» – 8,6%;

3-5. Джек Айкел, «Вегас» – 8,6%;

3-5. Кирилл Капризов, «Миннесота» – 8,6%;

6-7. Митч Марнер, «Вегас» – 2,9%;

6-7. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй» – 2,9%.

«Даллас» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Вегас» – 2-й, «Эдмонтон» – 3-й, «Торонто» – 7-й, «Флорида» не получила ни одного голоса из 35
 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
logoНХЛ
logoКоннор Макдэвид
logoНэтан Маккиннон
logoКэйл Макар
logoМиннесота
logoКирилл Капризов
logoКолорадо
logoМитч Марнер
logoДжек Айкел
logoТампа-Бэй
logoНикита Кучеров
logoФлорида
logoЭдмонтон
logoВегас
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид возглавил топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Кучеров – 5-й, Кросби – 7-й, Хеллибак – 8-й, Василевский – 9-й
726 октября, 03:25
Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии Sportsnet. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макар – 4-й, Кучеров – 5-й, Капризов – 8-й, Барков – 10-й
363 октября, 14:45
Кросби, Макдэвид, Бедард, Селебрини, Маккиннон, Уилсон и еще 36 игроков приглашены в лагерь сборной Канады перед ОИ-2026
622 августа, 11:45
Главные новости
Форвард «Спартака» Филин: «Пенза лучше Москвы для меня. Устал от пробок, огромных расстояний и людей в метро. Много «зомби» – идут напролом и куда-то торопятся»
10 минут назад
Бойков об 1:5 с «Металлургом»: «Проигран бой, но не война. «Торпедо» оставило посыл на следующую игру – эмоции будут зашкаливать»
424 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Монреаль» – с «Торонто», «Вегас» против «Лос-Анджелеса», «Эдмонтон» встретится с «Калгари»
436 минут назад
Фетисов о сезоне НХЛ: «Все российские игроки на слуху. Овечкин – самый упоминаемый, Капризов подписал самый дорогой контракт, вратари прилично играют. Будет много интересного»
44 минуты назад
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
сегодня, 10:00Спецпроект
Генменеджер «Сибири» о братьях Буцаевых в клубе: «Кумовства нет. Один занимается селекцией, другой – главный тренер. Ни один из них не влияет на работу другого»
3сегодня, 09:57
Ротенберг о Менелле в «России 25» на КПК-2025: «Рассмотрим по спортивному принципу. По-мужски ценим ребят, приезжающих в сборную – они настоящие патриоты»
10сегодня, 09:42
Овечкин о молодых игроках «Вашингтона»: «Когда я приехал сюда мальчишкой, опытные ребята помогали мне. Я сделаю то же самое и покажу, на что способен»
4сегодня, 08:58
«Лада» подписала контракт с Шумаковым на год. 33-летний форвард пропустил прошлый сезон КХЛ и играл в чемпионате «3 на 3»
5сегодня, 08:43
Горбунов о победной песне «Автомобилиста»: «Выбрали «Ненаглядный» Тани Булановой, она играет в раздевалке. В Минске я учился на диджея, всегда нравилась музыка»
2сегодня, 08:33
Ко всем новостям
Последние новости
Шилов о сухом матче за «Питтсбург»: «Здорово оказаться в новой команде. Проделанная работа окупилась – я чувствовал уверенность и понимал, что играю надежно»
451 минуту назад
Кросби о 3:0 с «Рейнджерс»: «Молодежь привносит энергию, которая может помочь «Питтсбургу». Чем больше мы играем, тем лучше будем себя проявлять, надеюсь»
сегодня, 09:30
Исхаков об атакующем хоккее «Металлурга» с негабаритными форвардами: «Мы маленькие, но шустрые. Хоккей меняется, это старое видение, что все должно идти от защиты»
6сегодня, 07:55
Шилов с шатаутом, Нечас с дублем и Йеспер Боквист с победной шайбой – звезды первого игрового дня в новом сезоне НХЛ
1сегодня, 07:45
Мьюз о 3:0 с «Рейнджерс» в 1-м матче во главе «Питтсбурга»: «Всегда хочется удачно начать. Сегодня все внесли свой вклад в победу, хороший старт»
сегодня, 06:58
Салливан о «Рейнджерс» после 0:3 от «Питтсбурга»: «Мое первое наблюдение – нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать той командой, которой мы хотим быть»
4сегодня, 06:46
Панарин остался без очков в 1-м матче в сезоне НХЛ: 2 броска, 3 потери и «минус 3» за 20:47 c «Питтсбургом». Форвард был на льду при 2 шайбах «Пингвинс» в пустые ворота
сегодня, 06:22
«Торонто» забрал с драфта отказов вратаря Примо (у»Каролины») и форварда Блэйза (у «Монреаля»)
сегодня, 05:40
«Нью-Джерси» подписал 36-летнего Гленденинга на год и 775 тысяч долларов по итогам просмотра. У форварда 864 матча в регулярках НХЛ
сегодня, 05:25
«Вегас» подписал Хольца на 2 года с кэпхитом 837,5 тысяч долларов. Форвард был последним ограниченно свободным агентом НХЛ без контракта
1сегодня, 03:58