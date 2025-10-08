Макдэвид назван фаворитом на «Харт Трофи» по версии The Athletic – 51,4% голосов. Маккиннон с 17,1% – 2-й, Капризов делит 3-е место, Кучеров с 2,9% – 6-й

Коннор Макдэвид считается фаворитом «Харт Трофи» по версии The Athletic.

Они опросили 35 аналитиков и журналистов сайта, каждый из которых отдал голос за одного из хоккеистов НХЛ. Лидером по итогам голосования стал Коннор Макдэвид , набравший 51,4%.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» – 51,4% голосов;

2. Нэтан Маккиннон , «Колорадо» – 17,1%;

3-5. Кэйл Макар , «Колорадо» – 8,6%;

3-5. Джек Айкел , «Вегас» – 8,6%;

3-5. Кирилл Капризов, «Миннесота» – 8,6%;

6-7. Митч Марнер , «Вегас» – 2,9%;

6-7. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй» – 2,9%.

«Даллас» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Вегас» – 2-й, «Эдмонтон» – 3-й, «Торонто» – 7-й, «Флорида» не получила ни одного голоса из 35

