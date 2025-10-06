  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гончарук о «Торпедо» после 1:4 от «Динамо»: «Привезли себе сами три гола. Они три раза доехали до ворот и забили. Четвертый пропустили в пустые, когда побежали Россию спасать»


Гончарук о «Торпедо» после 1:4 от «Динамо»: «Привезли себе сами три гола. Они три раза доехали до ворот и забили. Четвертый пропустили в пустые, когда побежали Россию спасать»

Сергей Гончарук высказался о поражении «Торпедо» от «Динамо» (1:4) в FONBET КХЛ.

«Привезли себе сами три гола. Четвертую пропустили в пустые, когда побежали Россию спасать.

Играли хорошо по содержанию, много бросали, но не забили. Хорошее начало, хороший второй период, бились до конца. Это поражение показатель, что нельзя ошибаться. Ошибся – тебя наказали.

Не скажу, что «Динамо» в третьем периоде добавило, мы тоже хорошо играли, моментики были. Надо было реализовывать. Они три раза доехали до ворот и три раза забили», – сказал форвард клуба из Нижнего Новгорода. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
