«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Комтуа сделал дубль в игре против «Торпедо», Джиошвили набрал 1+1

«Динамо» обыграло «Торпедо» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для команды тренера Алексея Кудашова 5-й в 6 последних играх.

Максим Комтуа (2+0) и Максим Джиошвили (1+1) набрали по 2 очка.

На данный момент «Динамо » занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 13 очков в 11 матчах.

В следующей игре, 8 октября, команда сыграет с « Салаватом Юлаевым».