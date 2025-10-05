Ротенберг выложил фото с Тюкавиным: «Динамо» стало обладателем Кубка России по хоккею с мячом! Болели на трибунах с Константином. С удовольствием следил за игроками»

Роман Ротенберг выложил фото с Константином Тюкавиным.

Первый вице-президент ФХР поздравил «Динамо » с победой в финале Кубка России по хоккею с мячом.

«Поздравляю с победой наших коллег из «Динамо»: команда по хоккею с мячом стала обладателем Кубка России! В финале повержен «Уральский трубник» – 9:2. Блестящая атакующая игра и полное доминирование! С удовольствием следил за игроками, за их неповторимым катанием, комбинациями.

Давно известный факт: наш хоккей с шайбой корнями уходит в русский хоккей, и неповторимый комбинационный стиль связан именно с этим.

С победой Ильяса Игоревича Хандаева и его команду! Большой успех для динамовской семьи!

Болели на трибунах с футболистом «Динамо» Константином Тюкавиным, сыном одного из самых титулованных игроков по хоккею с мячом Александра Васильевича Тюкавина», – написал член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81