Ротенберг выложил фото с Тюкавиным: «Динамо» стало обладателем Кубка России по хоккею с мячом! Болели на трибунах с Константином. С удовольствием следил за игроками»
Первый вице-президент ФХР поздравил «Динамо» с победой в финале Кубка России по хоккею с мячом.
«Поздравляю с победой наших коллег из «Динамо»: команда по хоккею с мячом стала обладателем Кубка России! В финале повержен «Уральский трубник» – 9:2. Блестящая атакующая игра и полное доминирование! С удовольствием следил за игроками, за их неповторимым катанием, комбинациями.
Давно известный факт: наш хоккей с шайбой корнями уходит в русский хоккей, и неповторимый комбинационный стиль связан именно с этим.
С победой Ильяса Игоревича Хандаева и его команду! Большой успех для динамовской семьи!
Болели на трибунах с футболистом «Динамо» Константином Тюкавиным, сыном одного из самых титулованных игроков по хоккею с мячом Александра Васильевича Тюкавина», – написал член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81